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他賣屋簽約前多做一件事 賺回208萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房屋交易，大多由買方找一位地政士負責簽約、完稅及房貸事宜，但由於偶爾傳出買方私結不肖地政士詐騙屋主，因此現在不少賣方也會找地政士，以雙地政士方式完成買賣契約。

北市一位屋主最近就這麼做，花了1萬5千元另找地政士幫忙，結果地政士一眼發現屋主坪數搞錯了，少了3坪多，在簽約之前及時改正，屋主因此總價提高約208萬元。

正業地政士事務所所長鄭文在表示， 這位北市屋主是第一次賣屋，房子條件不錯，決定要賣後，就有人表示想接手，雙方幾經議價，初步決定每坪以61.8萬元成交，總價共1978萬元。

如同其他人，買方先找了一位地政士，並約定時間雙方簽約、用印、完稅和辦理貸款。屋主因沒有賣屋經驗，搞不清楚流程，因此私下向地政士詢問，最後乾脆也找一位地政士幫忙簽約過戶，以確保安全。

這一步讓他「賺」了不少。由於所有權狀上房屋面積都是平方公尺，而且分為主建物，附屬建物以及共同用部分，三者必須合計，這位屋主不會算，就按照當年購屋時建商寫的32坪，和買方談價格，最後敲定以每坪61.8萬元交易，相乘之後，就是總價1977.6萬元。

但委託地政士後，地政士一看建物權狀影本，立刻發現房屋所有權狀實際登記面積為35.37坪，以雙方約定的單價61.8萬元相乘，總價是2185.8萬元，於是第一時間告訴屋主，經重新議價後，最後以2185.8萬元交易，比原來多了208萬元。

鄭文在說，案例中坪數會出現錯誤，一來是屋主不會計算權狀面積， 二來早期房價便宜，建商寫給消費者的面積，時常有很大的出入， 可能多、也可能少，也因此賣方轉售時，還是要以權狀登記面積為準，而不是參考當時建商給的面積，恐造成買賣爭議。

鄭文在表示，這件交易是在買賣簽約之前，如果買賣契約成立後，再去主張權益，屆時舉證上可能相對困難，可能換來漫長的訴訟。

因此若想採雙地土應在簽約之前就委託，避免買賣爭議發生。

建商 詐騙 房貸

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