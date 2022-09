來場中秋烤肉旅行！Booking.com推薦全台五間烤肉旅宿

中秋連假即將到來,相信不少民眾一定等不及要和親朋好友們來場中秋旅行。全球訂房平台龍頭 Booking.com 推薦「全台五間烤肉旅宿」,無論是到「苗栗」依山傍水的渡假山莊,盡享天然戲水池、獨立燒烤區和仰望無光害的賞月之旅,或是到「花蓮」體驗由退役飛官打造的露天燒烤,伴隨歡唱吧的絕妙搭配,這些旅宿都能打造中秋佳節的難忘回憶。

「苗栗」|容園谷景觀渡假山莊

位於「苗栗」南庄的「容園谷景觀渡假山莊」,過去作為知名懸疑推理劇的拍攝場景而聲名大噪。歐式鄉村外觀的小屋依山傍水而建,建築多採原木設計,旅人可以在戶外的露台區乘涼觀山景。此外,園區內有小溪流經,並引進天然泉水搭建成戶外戲水池,寧靜的夜晚只有蟲鳴鳥叫和潺潺流水聲相伴,自然無光害的區域相當適合觀星賞月。民宿提供獨立的燒烤專區,旅客僅須自行攜帶食材即可享受歡聚時刻。

「屏東」|聖都VILLA

「聖都VILLA」位於「屏東」恆春,田野間佇立著白色現代渡假別墅,擁有寬敞明亮的飯店式房型和限定五間的 Villa 房型,獨棟設計還附有私人泳池和庭院,享受奢華體驗的同時也兼顧隱私。旅宿設有室內兒童遊憩區和多種運動設施,不論大人小孩都能玩得盡興,室外烤肉區設備齊全,提供專業烤爐和食材代訂服務,一旁還貼心的附設沙坑供小朋友玩耍,推薦給親子同遊國境之南的烤肉旅行。

「花蓮」|重飛 Go Around 民宿&餐廳

「重飛 Go Around 民宿&餐廳」位於「花蓮」市,鄰近許多人氣景點,民宿主人是一名退役飛官,以軍中的飛行術語「重飛」為名,象徵整裝待發迎向嶄新的挑戰,亦有四處探索之意。重飛 Go Around 如其名,熱情接待來自四面八方的旅人,採餐廳與住宿的複合式經營模式,大廳擺設不少藝術作品,房間內部裝潢是採俐落簡約的流線設計。民宿外的露天雅座設有大型烤爐與歌唱設備,夜晚在燈串的點綴下別有一番風味,烤肉與歡唱絕對是中秋烤肉的絕佳組合。

「南投」|諾丁丘民宿

每逢中秋佳節,不少旅人選擇到訪「南投」日月潭,欣賞皎潔滿月倒映於湖面上的景色。想要在日月潭賞月烤肉旅人,不妨前往車程距離僅十餘分鐘的「諾丁丘民宿」。該民宿別有清幽寧靜之感,廣闊的野餐區草皮及舒適的房型相當適合小家庭。每種房型皆附設獨立陽台,家庭房型內配備按摩椅和孩童最嚮往的上下舖設計。民宿後方偌大的草坪提供旅客休閒活動的舒適空間,一旁烤肉區貼心的備有遮雨棚和冰箱等設備,讓烤肉變得輕鬆又愜意,使所有遠道而來的旅人都能盡興而歸。

「宜蘭」|米蘭穀堡