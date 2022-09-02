快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

來場中秋烤肉旅行！Booking.com推薦全台五間烤肉旅宿

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
「聖都VILLA」。Booking.com提供
「聖都VILLA」。Booking.com提供

中秋連假即將到來，相信不少民眾一定等不及要和親朋好友們來場中秋旅行。全球訂房平台龍頭 Booking.com 推薦「全台五間烤肉旅宿」，無論是到「苗栗」依山傍水的渡假山莊，盡享天然戲水池、獨立燒烤區和仰望無光害的賞月之旅，或是到「花蓮」體驗由退役飛官打造的露天燒烤，伴隨歡唱吧的絕妙搭配，這些旅宿都能打造中秋佳節的難忘回憶。

「苗栗」｜容園谷景觀渡假山莊

位於「苗栗」南庄的「容園谷景觀渡假山莊」，過去作為知名懸疑推理劇的拍攝場景而聲名大噪。歐式鄉村外觀的小屋依山傍水而建，建築多採原木設計，旅人可以在戶外的露台區乘涼觀山景。此外，園區內有小溪流經，並引進天然泉水搭建成戶外戲水池，寧靜的夜晚只有蟲鳴鳥叫和潺潺流水聲相伴，自然無光害的區域相當適合觀星賞月。民宿提供獨立的燒烤專區，旅客僅須自行攜帶食材即可享受歡聚時刻。

「屏東」｜聖都VILLA

「聖都VILLA」位於「屏東」恆春，田野間佇立著白色現代渡假別墅，擁有寬敞明亮的飯店式房型和限定五間的 Villa 房型，獨棟設計還附有私人泳池和庭院，享受奢華體驗的同時也兼顧隱私。旅宿設有室內兒童遊憩區和多種運動設施，不論大人小孩都能玩得盡興，室外烤肉區設備齊全，提供專業烤爐和食材代訂服務，一旁還貼心的附設沙坑供小朋友玩耍，推薦給親子同遊國境之南的烤肉旅行。

「花蓮」｜重飛 Go Around 民宿&餐廳

「重飛 Go Around 民宿&餐廳」位於「花蓮」市，鄰近許多人氣景點，民宿主人是一名退役飛官，以軍中的飛行術語「重飛」為名，象徵整裝待發迎向嶄新的挑戰，亦有四處探索之意。重飛 Go Around 如其名，熱情接待來自四面八方的旅人，採餐廳與住宿的複合式經營模式，大廳擺設不少藝術作品，房間內部裝潢是採俐落簡約的流線設計。民宿外的露天雅座設有大型烤爐與歌唱設備，夜晚在燈串的點綴下別有一番風味，烤肉與歡唱絕對是中秋烤肉的絕佳組合。

「南投」｜諾丁丘民宿

每逢中秋佳節，不少旅人選擇到訪「南投」日月潭，欣賞皎潔滿月倒映於湖面上的景色。想要在日月潭賞月烤肉旅人，不妨前往車程距離僅十餘分鐘的「諾丁丘民宿」。該民宿別有清幽寧靜之感，廣闊的野餐區草皮及舒適的房型相當適合小家庭。每種房型皆附設獨立陽台，家庭房型內配備按摩椅和孩童最嚮往的上下舖設計。民宿後方偌大的草坪提供旅客休閒活動的舒適空間，一旁烤肉區貼心的備有遮雨棚和冰箱等設備，讓烤肉變得輕鬆又愜意，使所有遠道而來的旅人都能盡興而歸。

「宜蘭」｜米蘭穀堡

「米蘭穀堡」聳立於「宜蘭」田野間，四周稻田環繞而散發淡淡穀香，從民宿外觀到房內擺設都瀰漫著濃濃的異國風情，一樓精心規劃為歐洲街景的公共空間，有讓兒童為之瘋狂的球池和糖果屋，年輕人聚會必備的桌遊室甚至是適合大朋友聯絡感情的麻將間。而中秋前往的旅客也可以盡興，民宿另外提供多種烤肉代訂選項，可依人數與食材需求彈性規劃。米蘭穀堡由九棟建築組成，共可容納逾百位遊客，相當適合家族包棟團聚或是活動包場，可謂中秋團體旅遊的首選之地。

「重飛 Go Around 民宿&餐廳」。Booking.com提供
「重飛 Go Around 民宿&餐廳」。Booking.com提供
「苗栗」「容園谷景觀渡假山莊」建築多採原木設計，窗外一片綠意盎然。Booking.com提供
「苗栗」「容園谷景觀渡假山莊」建築多採原木設計，窗外一片綠意盎然。Booking.com提供
「諾丁丘民宿」民宿後方偌大的草坪提供旅客休閒活動的舒適空間，一旁烤肉區貼心的備有遮雨棚和冰箱等設備。Booking.com提供
「諾丁丘民宿」民宿後方偌大的草坪提供旅客休閒活動的舒適空間，一旁烤肉區貼心的備有遮雨棚和冰箱等設備。Booking.com提供

民宿 烤肉 中秋

延伸閱讀

中秋節大吃大喝傷腸胃 奇異果解油膩、助消化

桃園衛生局抽檢中秋禮盒、烤肉器具 提醒消費注意事項

嘉縣秋節月餅烤肉食材稽查 1件鳳梨餅檢出防腐劑

家樂福中秋烤肉豪華開趴 10款澎湃肉品組合2千有找

相關新聞

疫情趨緩湧現旅遊人潮 Agoda公布秋節熱搜城市排行榜

中秋連假將近，加上疫情趨緩，各地湧現報復性旅遊人潮，數位旅遊平台Agoda公布今年中秋連假熱搜城市排行榜，由台北奪下最熱...

網友狂敲碗！全家便利商店「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」回歸

網友許願成真！全家便利商店去年推出「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」，不僅販售期間熱銷，檔期結束後更有許多網友引頸期盼，...

光藝術進入知本溫泉 饒慶鈴：首屆台東光祭10月登場

台東縣府為帶動知本溫泉觀光發展，今年導入台南「月津港燈節」成功經驗，將於10月舉辦首屆的「TAITUNG LIGHT F...

秋季賞楓 日本京都在地推薦賞楓秘境四選

日本政府自9月7日起不僅調高了每日入境人數至5萬人，也稍稍放寬了需當地導遊全程陪同的團體旅遊規定。雖然尚未開放自由行，不...

中秋連假攻略！米奇與好朋友Chill遊台南Tsum Tsum亮相

台南市觀旅局表示，中秋連假前夕開始，米奇與好朋友們就在台南安平遊憩碼頭與大家見面！活動期間可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌T...

漢來主題房第二波增加八個新房型新角色 既夢幻又療癒

被粉絲推舉為最有誠意最令人嚮往的漢來主題房，今年夏天與三麗鷗聯名八個知名角色明星，大手筆打造一整層樓，每個角落都營造最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。