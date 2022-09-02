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屏東25年中古透天 前屋主持有8年獲利1140萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年屏東重大建設陸續到位，不僅房價直漲，甚至見到多筆轉手獲利交易，據實價登錄，位在屏東市華山街屋齡逾25年的透天，今年6月成交總價3040萬元、坪數共185.9坪，觀察前屋主在2014年以1900萬元購入，持有8年增值1140萬元，等於漲了近6成，相當驚人。

房仲業者觀察實價登錄，近期屏東市有多筆獲利交易，包括林森路132.92坪透天屋主自2013年以2300萬元持有、2015年以2480萬元小賺180萬出場後，第3手交易今年7月以2980萬元成交，也增值500萬元。

公勤街也有一筆屋齡逾50年老透天，屋主在2016年以492萬元買進，當時房市景氣不佳，半年後以316萬元賠售176萬元後，新一手屋主持有4年半以1153萬元售出，房價成長260%，大賺837萬元出場。

屏東仲介公會榮譽理事長、全國不動產屏東加盟店店東邱益主分析，上述交易不乏有透天店面、隔間套房收租效益加持，以及拉皮裝潢整理因素，因此創下高報酬獲利，但主因還是近2年南台灣買氣旺盛，帶動屏東房價也不斷飆升。

邱益主表示，因縣長潘孟安政績與積極建設，屏東這8年來改變相當大，包括移動閒置在屏東市區的大武營傘訓中心移至空軍基地，改建為高雄榮民總醫院屏東分院，已即將啟動；接下來還將有義大醫院，由於過去屏東缺少大型教學醫院，許多長輩須舟車勞頓至高雄、台南就醫，在這些醫療資源逐漸完善後，加上屏東宜居的生活環境，將會持續吸引退休族移居。

由於這些建設利多持續帶動屏東房市，屏東房價這2年有相當大變化，邱益主指出，20~30年大樓在2年前每坪僅10萬元，今年已來到15~18萬元；中古透天則從總價500~600萬元上揚至700~1200萬元。

大樓新建案則從25~28萬元突破3字頭來至35~36萬元水位，至於別墅推案則從總價1500~1800萬元來到1800~2500萬元，短短2年間，受到台南、高雄南台灣房市熱絡帶動，屏東房價翻漲超過3成，表現完全不輸給南二都。

不過，邱益主認為，屏東房價已來到相對天花板，甚至接近高雄行情，近期房市降溫，購屋族觀察期會拉到年底大選之後，屏東接下來成交量與房價成長也將會趨緩，因此房市會暫時冷卻，並暫停再向上攻天花板，未來發展仍需看選舉後市場氛圍而定，不過長遠來看，因各項建設持續進駐，後市仍可期。

資料來源／全國不動產
資料來源／全國不動產

房價 房市

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