王品明將開出台灣第300店 Q4估在台家數將創歷史新高

王品（2727）進入餐飲市場近30年，明（3）日將開出集團在台第300家店「肉次方」台南府前店。王品表示，迎接反彈的內需市場，王品集團下半年全力展店搶市，目標展20家以上新店，7、8月暑期旺季已拓點13間，9月將再開6間新店，有信心今年第4季將突破過去在台最高店數307店。另，王品截至上月底，在中國大陸仍有110店，兩岸店數規模逾400店。

王品今年以來營運動能主要來自台灣市場，集團維持品牌展店、轉型與新品牌布局策略，多方衝刺營運動能。除了「12MINI快煮鍋」啟動大展店計畫，開出主打外帶外送的TO GO門店，力拚年底達30家門店，也跨足全新品類，看好韓式料理90億的市場規模，暑假推出新品牌「初瓦」，主打泡菜鍋、韓式烤肉、半半炸雞等韓式料理。另，第2季推出的高價燒肉新品牌「最肉」，開幕以來也有不錯的成績。在既有品牌方面，成立18年的「Oh my!原燒」也完成品牌轉型，拓展年輕客群。

王品在台第300店花落品牌「肉次方」的台南府前店，「肉次方」是王品2021年才在台開出的新品牌，但表現相當亮眼，以7月營收為例，4家單月營收破千萬的門店中，「肉次方」就占了兩家，分別是台北西門、台中文心崇德店，顯示此品牌定位、定價策略皆十分成功。此次再開出第三店台南府前店，該品牌正式進軍台南灣市場，也被集團寄與厚望。

王品表示，「肉次方」作為王品首家燒肉吃到飽品牌，主打598元起暢享現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽，憑著超高CP值成功奠定市場標竿，2021年開幕至今仍一位難求。

為慶祝300店這個里程碑，「肉次方」推出扮恐龍享百元價、免費送牛肉、全台三店抽獎等豐富活動；9月3日開幕當天，前50名著恐龍裝扮或攜帶100公分以上恐龍物品用餐的消費者，即可獲得百元追肉券，10月31日前可憑券至台南府前店以100元享用價值598元的「真実の肉套餐」，最高可4人同享優惠，服務費另依原價計算，或於9月9日前到「王品瘋美食APP」領取票券，憑券可免費兌換與台南在地鳳梨結合的「旺來相餞翼板牛」一份。此外，9月3日起於「肉次方」全台三店消費滿2,500元可參加抽獎活動，包含啤酒招待券、95折優惠券、肉次方IP周邊等好禮。

此外，王品集團加碼同慶王品在台300店，9月8日至9月30日推出「趟趟享8折」優惠，凡於王品集團於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄的244家門店上下車，每趟車資打8折、折抵上限25元，活動期間不限使用次數、人數。

為了讓更多消費者搭著LINE TAXI輕鬆吃遍王品23個品牌，雙方合作推出「六都美食踩點計畫」，搭乘LINE TAXI途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌踩點畫面，憑此畫面至門店用餐就送指定招待菜，如「王品牛排」消費兩客套餐款待價值558元「醬香魷魚佐干貝」一份、「藝奇」消費兩客套餐送價值418元「帶卵香魚」一份、「莆田」內用任一套餐贈價值350元「金絲麥片蝦」一份等。