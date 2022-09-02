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曾遭遇燒肉粽事件大樓 驚見轉手獲利逾百萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供
林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供

北市中山區新生北路附近曾發生燒肉粽事件，時逾35年，仍有不少人以為是有凶樓之稱、發生許多意外的錦新大樓，但其實發生地點為「林森觀光大樓」，房仲業者觀察實價登錄，該大樓歷史最低價為每坪26.8萬元，近一年成交單價約在50-60萬元間，轉手更見獲利逾百萬元。

據實價登錄，今年3月成交的12樓戶，前屋主持有不到兩年轉手獲利127萬元，6月交易的3樓戶則是一個月短期買賣就有30萬的價差獲利。

燒肉粽事件發生於民國75年3月5日，當時輕生的胡姓女子因感情問題而跳樓，卻不幸壓到騎乘腳踏車在附近叫賣燒肉粽的黃姓男子，之後胡姓女子獲救，但黃姓男子送醫後不治，該起事件引起廣大關注，後續學界也常以此例作各方面解析。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，該大樓屋齡逾42年，戶數達349戶，平均單價5字頭合乎鄰近老舊社區的行情，並沒有特別低，而林森商圈的產業特性關係，套房小宅通常在該區市場熱度高。

此社區多為小坪數物件，總價400多萬元就可入手，就算因社區特質，貸款不一定容易，但低總門檻對於買方購置上並不困難，而社區租金總價約在1萬元-1.5萬元，投報率可來到3%，也讓承接買氣不墜。

陳炳辰指出，林森商圈雖然常有複雜的觀感形象，但位於市中心地段，交通、採買等生活機能俱佳，還常有單價百萬元的高價新古屋與預售案，源於一方面多有建商在當地都更危老改建新案，新屋推升房價，另一方面，上班族、馬偕醫療人員、大同大學學生族群的租屋市場，衍伸置產出租風貌，投資買氣熱絡，而對於習於居住在地民眾，或是受到區域特性所吸引的日籍人士買方，均撐起在地房市。

不過，陳炳辰提醒，這類較爭議的老舊大樓，出租客群不一定單純，社區龍蛇雜處，也不無特殊情事再度發生的可能，初階資淺的投資族群較具風險，適宜熟悉生態的投資老手，並非人人都玩得起的投資產品。

資料來源／全球居不動產情報室
資料來源／全球居不動產情報室

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