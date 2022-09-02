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秋節近軒嵐諾颱風來襲 嘉縣蚵農搶收拖蚵棚進漁港避風

聯合報／ 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，漁港海面到處是蚵棚，縣府許可每年8、9月颱風季節，開放布袋第三漁港供蚵民暫置浮筏式蚵棚避風。圖／嘉縣府提供
嘉縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，漁港海面到處是蚵棚，縣府許可每年8、9月颱風季節，開放布袋第三漁港供蚵民暫置浮筏式蚵棚避風。圖／嘉縣府提供

今年第1個颱風「軒嵐諾」，轉弱為中颱，氣象局上午8點30分發布海警，雖未直撲登台，但秋節將近，應景食材牡蠣擔心受災，嘉義縣蚵農紛紛搶收，將蚵棚拖進漁港避風。

軒嵐諾颱風來襲，布袋港往返澎湖馬公客輪今天停航，布袋第三漁港湧入許多避風雨的蚵棚，從端節到秋節是蚵產銷旺季，蚵農擔心災損，一大早就駕膠筏出海。

蚵農說，雖遭疫情，但上半年氣候穩定，蚵仔價格平穩，擔心颱風帶來巨大風浪，蚵仔會變瘦，產量減少，希望平安度過颱風。

販運牡蠣產地價目前蚵肉每斤160至170元，中秋前有可能再漲至180元，帶殼蚵50至80元 (依殼長而定)，中秋前有機會微漲。

縣府漁業科說，中秋節將至，近2周牡蠣消費需求逐漸增加，牡蠣養殖方式主要為平掛式與浮筏式2種，縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，漁港海面到處是蚵棚，縣府許可每年8、9月颱風季節，開放布袋第三漁港供蚵民暫置浮筏式蚵棚避風。

縣府修正公告「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，將浮筏式蚵棚納入漁業權保障，有2630棚取得漁業權執照，發生天然災害達到救助標準時，就有每棚5000元現金救助。縣府呼籲蚵農做好防颱準備。

颱風 中秋節 疫情

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