仁新醫藥研發 獲澳洲昆士蘭商業卓越獎

仁新醫藥（6696）研發能力再受肯定，今（2）日表示，榮獲由台北澳洲紐西蘭商會（紐澳商會）主辦的「第十七屆澳紐商會商業傑出貢獻獎」（2022 ANZCham Business Awards）之昆士蘭商業卓越獎項。

澳紐商會的年度商業傑出貢獻獎，主要在表彰為澳洲、紐西蘭和台灣之間經貿合作與商業活動具有顯著貢獻的企業或組織團體。仁新是國內唯一榮膺「昆士蘭商業卓越獎」殊榮的新藥公司。

澳大利亞昆士蘭州駐台代表劉培希表示，昆士蘭很榮幸能與仁新醫藥合作開展重磅藥物LBS-008與LBS-007的臨床試驗。期待在不久的將來看到仁新的藥物於全球上市，實惠無藥可醫的患者，而我更高興看到昆士蘭和台灣透過生物醫學研究加強彼此的聯繫與合作。

王正琪博士表示，仁新自2016年成立澳洲子公司以來，持續在當地進行跨國研究與多項臨床試驗，包括完成眼科新藥LBS-008的一期臨床試驗，以及目前在澳洲、台灣同步進行治療青少年斯特格病變的二期與三期臨床試驗。

而從優異的二期臨床6個月期中數據顯示，LBS-008不僅有效抑制病情的惡化，更發現有改善視力的現象，這是目前臨床上的重大發現。公司已於昆士蘭展開青少年斯特格病變的三期臨床試驗，以及將展開另一重磅藥物LBS-007治療急性白血病的一期臨床試驗。

仁新於日前董事會通過委任王正琪接掌總座一職。王正琪博士為台灣大學生化科學博士、加州大學聖地牙哥分校企業管理碩士，曾任美國史克利普斯研究中心博士後研究員，以及擔任多家新創生技公司的研究發展處處長、經理與資深研究員，在各種疾病領域(如癌症、眼科與心血管疾病)都有豐富的經驗，並成功將候選藥物從新藥研發階段、臨床前發展至人體臨床試驗。