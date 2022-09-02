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槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

正港燒肉粽事件是這棟 屋主轉手獲利百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供
林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供

北市中山區林森商圈曾發生墜樓壓死賣肉粽意外，許多人以為是有最凶樓之稱的錦新大樓，其實是在附近的林森觀光大樓。房仲觀察這棟老舊大樓，早先成交行情在一坪40萬元上下，目前單價已來到50-60萬元，屋主轉手多有獲利。

如今年3月成交的12樓戶，前屋主持有不到兩年轉手獲利127萬元。6月交易的3樓戶，一個月短期買賣就有30萬的價差獲利。

墜樓壓死肉粽意外，發生在民國75年，當年3月5日凌晨，一位21歲胡姓女子，因感情波折，從林森觀光大樓住處墜樓輕生，未料在墜地之前，壓到在大樓前賣肉粽的黃姓男子，胡姓女子獲救，但黃姓男子送醫後不治，

此一巧合令人意外，尤其是胡女受訪時表示，她看到黃男離去才跳樓，不知何原因他又走回原地，因而壓到。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，當時該大樓屋齡僅6年，如今已42年，戶數達349戶，目前平均單價5字頭和鄰近這類老舊社區的行情，並沒有特別低。

他表示，此一社區多為小坪數物件，雖因坪數小，貸款不容易，但總價400多萬元就可入手，對於買方來說，購置並不困難，社區租金總價約在1萬到1.5萬元，投報率可來到3%，也讓承接買氣不墜。

陳炳辰表示，林森商圈雖有複雜觀感形象，但位於市中心地段，交通、採買等生活機能均佳，吸引上班族、馬偕醫療人員、學生族群，甚至外籍日本人士租住，投資買氣熱絡，房價也穩定上揚。

不過陳炳辰提醒，當地不少社區龍蛇雜處，適宜熟悉生態的投資老手，並非人人都適合的投資產品。

林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供
林森觀光大樓。圖／全球居不動產情報室提供

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