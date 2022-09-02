跟著老董吃！潘思亮最推薦的晶華美食名單 ...

二○二一年第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」發表會上，晶華軒奪得八盤，主持人蔣雅淇問我，若只有一盤可以投票，會選擇哪道晶華美食？我想了想說：「ROBIN'S沙拉吧，因為每個人都可以用最新鮮全食的材料，做出自己覺得最好吃又健康的那一盤。」

晶華在餐飲文化上，既是傳承也要創新，時常有朋友請我推薦晶華美食，就藉著本書首次公開我的晶華美食名單。秉持晶華在做餐飲的「豐儉由人」初心，請大家不要被我的名單侷限，把它視作是發現晶華美食起點，之後也可以有屬於自己的晶華美味與記憶。

宴客時，我喜歡搭配「晶華軒」的晶華水席（Soup Pairing）。它的靈感來自於數年前，我和YPO好友受邀到河南，品嘗到當地百年老店的洛陽水席。基本上是湯搭餐，每道菜都會配上一碗小焿湯，而且口味像極台南小吃的肉焿、魚焿湯，甜甜酸酸的，我好奇問店家：「是不是台商開的？」結果，差點沒被趕出去。店家解說，洛陽水席典故源自唐朝武則天的年代，為了祝福她稱帝能夠水到渠成，特設水席而宴之，是集河洛菜之菁華。

晶華軒必點的「鱈蟹西施泡飯」打響星級料理外帶外送的好口碑。圖／晶華酒店提供

這幾年晶華一直在發揚台灣飲食文化，從材料、口味、茶配菜等，終於重新發現（Rediscover）我們跟河洛飲食文化一脈相承，加上晶華軒主廚鄔海銘師出名門，更是香港湯品高手，因而，水到渠成推出了晶華水席，水席的壓軸當然是晶華軒招牌菜鱈蟹西施泡飯。它也有外帶包，在家只要五分鐘即能上桌，是我全家人在週末餐桌上的最愛。

晶華軒主打粵菜港點，我的美食名單上亦有：滋潤回甘的生磨杏汁燉白肺湯、招牌蜜汁叉燒、蘿蔔絲酥餅、鱈場蟹三吃、海派剉冰，以及我的私房菜蟹肉餅。自從冷泡兩次再熟成的北埔東方美人烏龍香檳茶上市後，我偏好以茶代酒。這是一款新式氣泡茶，若用高腳杯裝盛，視覺上就如金黃香檳，還能看見杯底冉冉上升的細緻氣泡，且口感帶有蜂蜜和柑橘熟果香的淡雅清爽，非常適合佐餐。

我喜歡吃道地上海菜，特別是滬式熱炒，晶華二十一樓川滬美饌「蘭亭」的韭黃鱔糊是一絕，我也很推薦蘭亭的雪菜百頁、東坡肉、紅燒牛尾、松鼠黃魚、野生甲魚湯和「料理鐵人」陳建一傳授的麻婆豆腐。

晶華酒店戰斧牛排。圖／晶華酒店提供

「ROBIN'S牛排屋」的牛排當然沒話說，沙拉吧更是沙拉界的精品，許多客人程為沙拉吧而來。牛排屋與鐵板燒所使用的牛肉全是主廚陳春生精挑細選，他的雷達可以從 Prime 級挑出近乎和牛等級的肉品，所以我常說要吃牛排就來ROBIN'S，保證物超所值，尤其是戰斧牛排三吃，最適合我們全家或三五好友分享。不過，我最想推薦的是 ROBIN'S的伊比利豬排，講句真心話，它可是比牛排還好吃的豬排。至於老少咸宜的「栢麗廳」自助餐，我都是直攻由成功漁港新鮮直送的海鮮台，海鮮湯特別好喝。

若是想吃點簡單美味，中庭「azie」現代中西美饌有很棒的選擇（披薩、肉醬寬扁麵、石鍋拌飯等），散發鍋香的XO醬鮮蝦干貝炒飯可不簡單，不僅征服我的胃，連國巨集團董事長陳泰銘也偏愛。如果你喜歡吃紅油炒手，請試試我們的紐約紅油炒手，我在紐約吃到加花生醬的紅油炒手後，念念不忘滋味，回來後便請晶華主廚研發出來。當然，紅到出國巡迴的晶華紅燒牛肉麵與冠軍清燉牛肉麵更是必嘗，我在家特別囤了我們肉量加倍的冷凍牛肉麵王（Double Beef Noodle）。

三燔本家的增量重磅番茄壽喜燒分享宴。圖／晶華酒店提供

二樓「上庭酒廊」Regent Cooler 與用奶油烹製的龍蝦堡也是我的口袋名單。地下三樓的「三燔本家」雖是以壽喜燒出名，也可點用呈現食材原味的蒸籠蒸，把牛肉放在蒸籠裡，以火鍋熱氣去蒸煮，等於幫牛肉洗三溫暖，完全吃進一等一的甘鮮，鱈場蟹三吃更是必點。如果你是甜點控，晶華的香蕉巧克力慕斯、千層水果派可以一試，尤其是千層水果派蛋糕，超級費工，濃郁而清爽，還有女兒 Kristen最愛的cake pop 和北海道生乳捲。

「椿 Tsubaki Salon」季節限定外帶紅豆、鳳梨、芒果厚鬆餅三明治。圖／晶華酒店提供

《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》。圖/天下文化提供

我也非常推薦進駐麗晶精品的餐廳。像是米其林星級主廚林泉的「Coast」、李皞「Impromptu by Paul Lee」，這兩位也有與「晶華美食到你家」聯名，線上推出李皞的香烤手扒玉米雞米其林套餐、林泉的南洋祕製醬烤肋排米其林套餐，限時供應期間，也是我們家必點的分享餐。全素的米其林級餐廳「Curious」素食威靈頓牛肉，更是頂級蔬食代表作。

「Coquology料理生活」的法國烤白醬與康提乳酪火腿三明治（croque monsieur）是我喜歡的濃郁起司滋味，以及來自北海道「椿Tsubaki Salon」的外帶厚鬆餅水果三明治，兩者適合想要小食的時刻。

(本文摘錄自《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)