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8月買賣移轉棟數共19,155棟 年、月雙增

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。報系資料照／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。報系資料照／記者朱曼寧攝影

六都地政局今（1）日公布8月買賣移轉棟數，共19,155棟，月增3.7%，年增14.4%，寫下年月雙增的佳績，其中以中南部表現最好，台南8月移轉棟數更是創下單月歷史新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月買賣移轉棟數主要是反映7月至8月初的市況，去年7月國內疫情雖已漸趨緩，但防疫限制於7月27日才鬆綁降至二級，房市交易仍受疫情衝擊尚未恢復，六都去年同期交易量更衰退至1萬6,748棟，在去年基期相對低的狀況下，今年8月交易量自然會較去年同期有顯著的成長。

觀察各都8月買賣移轉棟數顯示，台北市共2236棟，月減1.6%、年增14.8%；新北市4468棟，月減4.9%、年增1.3%；桃園市3482棟，月減1.6%、年增17.1%；台中市4027棟，月增16.7%、年增37.4%；台南市2017棟，月增9.9%、年增7.6%；高雄市2925棟，月增9.1%、年增11.9%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，因此8月建物買賣移轉棟數主要是反映7月至8月初的市況，全球通膨壓力仍持續擴大延燒，各國央行積極加大貨幣政策緊縮和升息速度，造成經濟復甦力道放緩，陷入衰退風險。加上國內升息使房貸利率同步走升，讓市場瀰漫濃厚的觀望氛圍，購屋態度也更趨謹慎。

不過隨著國內疫情趨緩，加上台中、台南、高雄交屋潮帶動下，也讓8月買賣移轉棟數略有起色。因此可以看到台中、台南、高雄買賣移轉棟數皆較上月增加，尤以台中增加16.7%最多，但桃園以北的三縣市仍是呈現交易量縮的狀態。

陳金萍指出，去年7月國內疫情雖已漸趨緩，但防疫限制於7月27日才鬆綁降至二級，房市交易仍受疫情衝擊尚未恢復，六都去年同期交易量更衰退至1萬6,748棟，在去年基期相對低的狀況下，今年8月交易量自然會較去年同期有顯著的成長。值得注意的是，台南市在安南區、新市區、善化區交屋潮帶動下，8月買賣移轉棟數更突破2000棟，締造17年來同期新高的佳績。

進一步觀察今年1-8月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為169,137棟，與去年同期持平，年增0.2%；其中台北市年增1.1%，新北市年增0.9%，桃園市年增1.2%，台中市年增7.0%，台南市年減8.5%，高雄市年減4.7%，除了南二都之外，其餘四都仍較去年同期有小幅增長，又以台中市表現最佳；另觀察歷年交易量可以發現，新北、桃園、台中今年1-8月建物買賣移轉棟數仍創近9年新高，台北市也有8年新高的表現。

陳金萍說明，去年上半年各項經濟數據續創新高、豐沛資金、低利環境、政策因素等眾多利多匯集下，房市交易相當熱絡，直至7、8月反應疫情衝擊，交易量才急踩剎車。反觀經今年，疫情雖有趨緩跡象，但國際高通膨、緊縮貨幣、升息等多重不確定因素持續發酵，經濟衰退風險攀升，7月五大行庫房貸利率飆升至1.703%，創逾6年新高；國銀房貸及建融貸款動能明顯趨緩，年增幅分別創下19個月及33個月新低；8月買房意願也下降至5年新低，整體政經情勢、購屋信心與去年大相逕庭。

今年上半年年增幅已由正轉負，雖然1-8月累積年增率終止連續4個月衰退的局面，重回正成長，小幅回升至0.2%。但全球貨幣政策持續緊縮，市場也預期9月FED將再大舉升息，同時國內又面臨疫情增溫的壓力，後市依舊存在不少變數，全年房市展望仍不容過度樂觀。

資料來源／各都地政局、永慶房產集團
資料來源／各都地政局、永慶房產集團

疫情 房市 房地產

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