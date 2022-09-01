台中8月房市交易奪雙冠王 這區打破16年單月紀錄

六都地政局今公布8月份的買賣移轉棟數，台中市以月增4027棟，月增16.7%、年增37.4%，奪下雙冠王，其中台中市東區有LaLaport購物中心等商城、重大公共建設開發，在8月爆出444棟量能，打破高懸16年、2006年8月的411棟紀錄，改寫東區單月史上最大量。

六都地政局今公布8月份的買賣移轉棟數，共19155棟，月增3.7%，年增14.4%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，六都8月買賣移轉棟數能開紅盤，首先是因去年受三級警戒影響，基期相對低；再者今年8月中南部三都交屋潮可觀，推升整體量能。但近期國內經濟局勢起伏，民眾觀望依舊濃厚，因此僅較比去年同期微增0.2%，仍屬平盤格局。

台中市地政局今公佈8月份的買賣移轉棟數4027棟，月增16.7%，年增37.4%；熱區包括北屯602棟，南屯505棟，以及東區444棟，其中又以東區月增525.4%，年增246.9%都創下新高。

台中市東區有LaLaport購物中心在7月底上梁，力拚年底開幕，加上市府貫通台中車站前後站打通大智路、鐵路高架化、台糖湖濱生態園區開發等，也吸引建商搶進推案。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，北屯7月底有總戶數逾800戶的「洲際W」拿到使照；南屯6月中下旬逾300戶的「微笑城市NO2」完工；東區「浩瀚MVP在6月中旬陸續交屋，使東區在8月爆出444棟量能，改寫東區單月史上最大量。