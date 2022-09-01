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上銀科技攜手泰德研究院TGI設學院 培育智慧自動化人才

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
「TGI-HSG智慧⾃動化學院」揭牌。上銀科技提供
「TGI-HSG智慧⾃動化學院」揭牌。上銀科技提供

為響應新南向國家產業政策發展及布局所需，上銀科技（2049）新加坡子公司(Hiwin Singapore)攜手泰德研究院Thai-German Institute TGI，共同培育智慧自動化人才，今(1)日舉辦「TGI-HSG智慧⾃動化學院」揭牌典禮。

揭牌典禮邀請台灣駐泰國代表處大使莊碩漢、上銀科技新加坡子公司總經理陳永祥、TGI主席Mr. Somchai Jakkareen、TGI副主席Mr. Sintu Ou-Ngern等人出席見證。

此案是由台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)促成雙方合作，上銀科技捐贈教學設備並在泰德研究院建置「TGI-HSG智慧⾃動化學院」培育智慧⾃動化人才，看準泰國市場機械成長潛力以及「泰國4.0」政策推動對中高階設備需求提高，聚焦泰國區域技術應用，促成台灣智機代表性企業海外投資布局，並與當地應用產業合作，對智慧機械輸出國際跨出一大步。

「TGI-HSG智慧⾃動化學院」由上銀新加坡子公司出資，並規劃35小時四門課程，包含智慧⾃動化基礎知識、CNC機台升級、伺服馬達相關知識與機器手臂應用課程，透過實際案例教學，讓學員快速了解智慧⾃動化應用。

同時將台灣智慧⾃動化解決方案導入泰國市場，協助當地學員具備基礎知識，順利數位轉型，並以此教學模式推廣至其他國家。

近年，國際間各產業皆面臨數位轉型的需求，泰國是台商布局的據點首選，泰國政府也積極推動「泰國4.0(Thailand 4.0)」。目標產業政策包括機械自動化、人工智慧、數位經濟、能源及生物科技等領域，與台灣5+2產業相輔相成，希望透過「TGI-HSG智慧⾃動化學院」成立，促進台泰雙方合作「LET＇S TIE TOGETHER」。

泰德研究院TGI是由泰國工業部工業發展基金會監管的非營利組織，是泰國政府和德國聯邦政府合作建⽴，透過培訓和技術⽀持泰國轉型升級的最先進技術中⼼。

上銀科技是全球運動控制與系統技術製造大廠，一系列產品已在精密機床、⼯業機械、智能⾃動化、⽣物科技、EMS、醫療器械、半導體製造、交通和能源等產業中發揮關鍵作⽤。

「TGI-HSG智慧⾃動化學院」導覽解說。上銀科技提供
「TGI-HSG智慧⾃動化學院」導覽解說。上銀科技提供

泰國 上銀科技

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