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17LIVE人事大風吹 練建麟任集團全球營運長

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
17LIVE集團全球營運長練建麟。17LIVE／提供
17LIVE集團全球營運長練建麟。17LIVE／提供

直播平台17LIVE人事大風吹。17LIVE今（1）日發出新聞稿，提到即日起調整全球管理階層架構，17LIVE集團首席執行長小野裕史即日起卸下職務，由原任台灣暨東南亞區執行長練建麟，升任集團全球營運長。

原營運長吳勁燊擔任集團技術長，集團財務長仍由去年加入團隊的永野敬明繼續擔任。

小野裕史表示，他個人已完成階段性任務，卸下職位，由新上任的全球營運長練建麟領導公司，因練建麟有豐富的全球運營管理經驗，這幾年在集團中也表現卓越的領導能力，所以將營運長職務交給練建麟。

甫接任的全球首席營運長練建麟強調，集團未來將因應市場變化，以使用者為核心，加速產品變革，結合不同行業思考，創造出新型態的直播模式；同步深化AI、Machine Learning等技術應用，給予內容創造者、觀看者更有個人價值、吸引力的平台

17LIVE指出，這次全球與區域團隊的管理階層策略，分別從營運、產品與技術、財務三個重要方向設立重要領導角色，並由營運領頭、產品開發、財務相互配合架構。

營運由17LIVE集團台灣暨東南亞區執行長練建麟升任為全球營運長（COO），原17LIVE集團營運長（COO）吳勁燊卸下營運角色，專注產品開發，擔任集團技術長(CTO)，在管理策略與發展策略調整下，未來透過COO、CTO與CFO更為緊密合作，加速促進決策過程與策略方向，加速實現17LIVE集團願景-成為全球直播社群領導平台。

短期內，公司將聚焦在產品創新與新市場擴展。目前17LIVE全球有12萬名素人直播主，今年初台灣區結合了「直播」與「遊戲」的創新，用戶可邊觀看直播，同時玩「水果農場」遊戲，該項遊戲功能在台灣區推行後得到用戶喜好，成長穩定，因此今年下半年已將遊戲功能導入日本市場，同樣獲得用戶極大肯定與歡迎。

新市場擴展成績方面，東南亞地區逐漸站穩腳步，近一年來的耕耘已逐步看到經營成效。除了集團核心直播業務穩定成長外，集團旗下品牌重新改名以「OrderPally」搶社群電商商機的舉手電商與WAVE（語音交友社群App）近幾季也有亮眼表現，並將在今年下半年進軍日本。

東南亞 電商 17 Media 社群媒體

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