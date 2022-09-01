台北101今年營收估逾150億 穩坐百貨百億俱樂部前四名
台北101周年慶開第一槍，與珠寶腕表展今（1）日開跑，邀請上百位年消費101萬元的VIP參加，祭出千萬珠寶腕表，部分商品已有人預訂。台北101總經理朱麗文表示，周年慶有望雙位數成長，且下半年多家精品陸續改裝開幕，續搶台灣在地富豪貴婦荷包。
她也預估，台北101購物中心今年營收有機會突破150億元，再創新高，穩坐全台百貨百億俱樂部前四名。
台北101購物中心今年前八個月業績，年增長25%，無論精品或是餐飲都有20%亮眼成長；整體若與2019年疫情前相比，業績亦有個位數成長，恢復疫情前的盛況。
朱麗文也指出，今年台北101進行史上幅度最大改裝，下半年快時尚ZARA將於10月下旬開幕，精品品牌也陸續改裝開幕，包括Burberry、Dior、Louis Vuitton（LV）、卡地亞（Cartier）、Versace陸續改裝開幕，都是全台最新旗艦店，有最新商品和最新店裝，續搶台灣在地富豪貴婦荷包。
她說，台北101是全台精品最齊全的百貨，許多精品品牌的獨家限量或是特定款式商品，都只會在旗艦店販售，故能創造獨特性，養出一群忠實客戶。
因此，今年台北101購物中心全館有望突破150億元，再創新高，穩坐全台百貨百億俱樂部前四名。
至於明年邊境開放，朱麗文說，開放時程要看政府，不過今年的改裝都是針對本地客人，尤其國外精品品牌十分重視台灣客人的消費力和需求，所以陸續在台北101開出旗艦店。即使未來開放邊境，仍會把最新和最限量商品提供給本地客，對於經營顧客有很大幫助。
今年台北101周年慶於今開跑，並舉辦一年一度的World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶展，全館33個珠寶腕錶品牌2022年度新作皆首度來台，邀請年消費101萬的會員，登上101樓的高空場域，以至高優勢，提供頂級精品鑑賞和體驗，預計將有15大品牌參與，周年慶業績預估可成長雙位數。
其中全場最高價為Chopard蕭邦錶旗下高級珠寶Precious Lace系列，純手工訂製珠寶腕表，全球限量一只，光是錶盤就鑲嵌132顆鑽石，與8顆祖母綠。據了解，該錶價格將近5,000萬元。
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