台灣捷豹路虎宣布The New Range Rover開始預售
後疫情時代國旅正夯，消費者出現換休旅車的風潮，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎看好國內的市場銷售改變，於今（1）日宣佈 The New Range Rover 開始在台預售，包括柴油動力 D350 SE SWB 標準軸車型、汽油動力 P400 SE SWB 標準軸車型、P400 HSE LWB 5 人座與 7 人座長軸車型、P400 Autobiography LWB 旗艦長軸車型，預售價新台幣 600 萬元起。
Jaguar Land Rover 發佈全新品牌策略「Reimagine」，致力透過現代美學與最高工藝科技打造世上最令人嚮往的豪華車款。The New Range Rover 於全新品牌策略下重生，賦予 Modern Luxury 的全新概念，承襲過去也重新定義未來，成就現代豪華移動新標竿。中控台上 13.1 英吋懸浮式曲面觸控螢幕擁有觸覺回饋功能，搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統，多達 70 個模組可透過 SOTA 進行線上更新。
第一代 Range Rover 推出至今餘 50 載，經典的設計元素透過現代美學重新勾勒新時代設計語彙，創造令人過目不忘的優美身形。The New Range Rover 全新設計的水箱護罩搭配水平線條的鍍鉻消光下氣壩飾條延伸視覺張力，前霧燈、攝影機與雷達精巧整合於內。車前如水晶般璀璨的全新數位 LED 頭燈，採用 120 萬組微鏡片，自適應前照明功能可在車輛行駛路徑上遮擋多達 16 個物體，確保其他道路使用者不會眼花繚亂，兼顧美觀與最佳的照明效率。
車側三條向後集中的線條塑造不可錯認的動人外型，如遊艇般的車尾延續俐落的水平線條，亮黑色尾門飾條結合世界首創的隱藏式尾燈設計，對比鮮明的紅色 LED 燈組僅在作動時點亮，使車尾更顯極致現代與優雅。現代的精緻外型與考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數。
全新 MLA-FLEX 車體結構使車身剛性提升 50% 並有效減少 24% 的噪音產生，標準軸距（SWB）或長軸距（LWB）均採用五座設定，並首次提供 7 人座於 LWB 長軸距車型，Autobiography 旗艦車型後排則採用行政總裁座椅配置搭配智慧座椅控制系統，提供更為禮遇的尊榮體驗；提供 3.0L 直列六缸 MHEV Ingenium 汽油與柴油引擎兩種動力可供選擇。
全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統，結合 Adaptive Dynamic 主動動態控制系統，透過導航數據提前調整懸吊設定；強大的新型主動式 48V 電子側傾控制系統將高達 1,400 Nm 的扭力傳達到防傾桿，保持車輛行駛時的穩定性。
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