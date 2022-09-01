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三陽機車8月銷售四連冠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽機車8月銷售再傳佳音， 銷售連四個月榮登市場冠軍寶座。 業者提供
三陽機車8月銷售再傳佳音， 銷售連四個月榮登市場冠軍寶座。 業者提供

三陽（2206）強攻機車市場再度傳捷報，受惠於開學季買氣發威，通勤機車的需求增溫，三陽機車8月總銷24,835台、市佔率 37.2%，連四個月榮登市場冠軍寶座。

三陽累計今年1-8月銷量150,048台、市佔率32.7%，站穩國內機車銷售市佔第一寶座。其中，在三陽全力加碼促銷下，最省油的國民神車「全新迪爵」，更是繳出全車系銷售逾7千台的佳績；另一款賽道神車JET車系也熱銷逾5千台。

三陽車表示，隨著9月莘莘學子即將陸續回歸校園，加上畢業求職季需求，三陽再推出全新重量級車款搶攻商機，甫上市的MMBCU「曼巴蛇」高階跑旅車款，以同級最大車廂空間搭配R世代水冷引擎，導入酷炫保護色科技烤漆，上市後僅十個工作天即超過2,600張訂單，預期在MMBCU的助攻下及各車系的持續推出，三陽九月銷售可望持續看增。

三陽 國民

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