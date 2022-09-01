味全100%台灣僱員 實踐DEI新職場文化

味全創立69年，成為台灣第一間上市的本土食品公司。以全心承諾創造健康便利的生活文化為使命，面對人才永續議題，味全以優先照顧台灣在地員工為目標，全台1400多位員工，始終堅持100%台灣員工僱用，「讓下一代有工作做」，是身為在地企業的味全在人才永續上的首要核心價值。

味全表示，除了100%台灣僱員，味全人資部協理羅德成也提出另外兩大人才永續的核心價值，「味全對於人才永續政策包括重視團隊合作的企業文化，建立跨領域培訓制度。」這兩項也正好呼應天下學習對人才永續所倡議「企業守護人才、輸出未來能力給大學」的理念。

味全藉由多元溝通的協作過程，讓新鮮人與在學學生瞭解團隊價值與部門運作；內部跨功能培訓與職務輪調，目的讓同仁有更多發揮與成長空間，並消弭學用落差及提升即戰力。人資部協理羅德成也補充說明，「現在年輕人求職，越來越重視工作的意義與價值，在了解企業的ESG同時，其實也是透過參與企業來成就個人職涯的ESG。」

面對全球提倡的DEI新職場文化，味全食安中心資深協理張淑妙也已自身任職18年為分享，味全對我來說是一位值得深交的好友。這18年裡，我從一開始負責包材研發工程，後來轉調負責研發中心，到現在負責食安中心，這些職務內容與性質非常不一樣，但在味全會依據每個人的成長潛力或是能力優異，給予成長、培養機會。