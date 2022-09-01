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KYMCO執行長柯俊斌宣布 三新車重磅登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
光陽集團執行長柯俊斌宣布新車上市，重磅登場。業者提供
光陽集團執行長柯俊斌宣布新車上市，重磅登場。業者提供

2022國際重型機車展覽會於今 (1) 日假新北市工商展覽中心正式開展，台灣機車龍頭品牌KYMCO光陽集團執行長柯俊斌親自揭幕多款重磅新車。

包含國產重型超級跑旅AK 550 PREMIUM以全新姿態進化登台、獨家技術領先全台的KRV MOTO、擁有百萬車主信賴的國民神車新豪邁125革新再現！三強鼎立同步現身，堪稱2022國際重型機車展覽會最強展區。

光陽公司表示，超級跑旅AK 550 PREMIUM 年度配額550輛 10月底前早鳥輕鬆入手價358,000元。

身為國產最強超級跑旅代表，AK車系從登場後始終是諸多重機玩家與愛好者的購車優選，如今更迎來了全新進化的AK 550 PREMIUM車型，以更具侵略式的頭尾燈造型設計，並搭載同級性能最強悍的550c.c.水冷雙缸DOHC 8V引擎，具有39kW/52Nm強悍動力輸出與雙動力模式輸出選擇，給予最客製化的騎乘感受。

AK 550 PREMIUM配備全球速克達首見的MSC摩托車穩定控制系統、AIBS進階車輛煞車系統、Brembo高性能煞車系統三大操控利器，MSC摩托車穩定控制系統可透過傾角感測器偵測車輛過彎傾斜角，計算出最佳煞車力與牽引力；AIBS進階車輛煞車系統，也就是俗稱的彎道ABS，透過傳感器數據、前後輪速差異、車輛動態狀況，在彎道中也可提供制動控制，給予最佳安全性與穩定性；Brembo高性能煞車系統的多活塞卡鉗可提供線性且精準的煞車力道，提供操控的靈活度與制動力，讓操控更為細膩。

車展 光陽

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