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博客來電子書5周年 「訂閱服務」半年下載量達10萬次

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

統一超（2912）旗下博客來推出電子書服務5年，繼去年底推出有聲書、線上課程，今年3月推出的「電子書訂閱服務」，半年內書籍下載量達10萬次，帶動電子書App活躍人數成長1成。據博客來銷售觀察，電子書成長最多前三大類為漫畫、宗教命理、心理勵志，顯示疫情下，民眾更依賴閱讀、學習作為身心調劑。

博客來進軍電子書市5年，合作出版業者近千家，購買、訂閱電子書服務的消費主力，女男比約6:4，以30~39歲重視學習、高成長意願的上班族為主，其次是19~29歲職場新鮮人。進一步分析上半年博客來電子書銷售表現，漫畫、宗教、心理勵志類成長最多，以漫畫類為首，在動畫、影視加持下，帶動漫畫成長近一倍，如現象級IP《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、被稱為神預言漫畫的《我所看見的未來》、改編日劇同名漫畫《經典杯子蛋糕》等，也是今年電子書成長的重要關鍵。

此外，博客來有聲書、線上課程上線近一年，提供超過兩千種商品，總時超過一萬個小時。明星商品包括薩提爾推手李崇建《一週一練習，一年學會冰山理論》有聲課程，累計銷售千堂以上，以及心理勵志書《過度努力》，及前文化部長鄭麗君翻譯兼擔綱主述的《小王子》有聲書版本，幫家長安撫孩子的有聲童書《皮克威克奶奶》、《仙靈傳奇》系列熱賣數千本；線上課程《春花媽的動物溝通課》抓住毛孩商機，一舉奪下銷售冠軍。

歡慶「博客來電子書」服務上線5週年，即日起至10月13日推出週年慶優惠活動，消費滿888元，就送100元E-Coupon，最低11元起!主打9月新書獨家首賣99元起，參展暢銷電子書88折、3書79折，可望帶動活動業績成長3成以上。

電子書 漫畫 博客來

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