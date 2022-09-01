快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市止血？中南部買賣移轉反彈 多區年增1倍以上

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

各都陸續公布8月買賣移轉棟數，不同於7月移轉量緊縮情況，8月台中市、台南市及高雄市移轉量反彈，三都皆年月雙增，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，今年第2季初買氣開始下降，買賣雙方經歷幾個月的價格磨合，部分區域交易見曙光，另一方面，新案交屋量也挹注不少，帶動買賣移轉棟數躍升。

據地政局資料，除新北市尚未公布外，五都8月買賣移轉棟數，與去年同期相比都有成長，且台北、桃園、台中、高雄年增幅都超過1成，台北市共2,236棟、月減2%、年增15%，桃園市共3,482棟、月減2%、年增17%，台中市共4,027棟、月增17%、年增37%，台南市共2,017棟、月增10%、年增8%，高雄市共2,925棟、月增9%、年增12%。

此外，五都中有許多行政區跟去年同期相比增幅超過1倍，像是台北市萬華區年增103%、桃園市觀音區年增222%、台中東區年增247%、台南新市年增319%、高雄市大寮區年增104%。

郎美囡指出，近幾年科學園區、工業園區周邊有就業人口紅利，推案量及交易量高，價格親民的區域更受買方青睞，如桃園觀音區在觀音工業區周邊，以及草漯重劃區有不少1字頭社區，且工業區擁有大量就業人口，近幾年吸引不少人口移入，在地購屋需求強，目前草漯重劃區部分新案已站穩2字頭。

台中市則是重劃區推案量體大，近二年成交屢開紅盤，交屋持續挹注移轉量，至於南部坐擁科技園區議題，倘若賣方或建商讓利，買方多願買單。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，第三季末央行可能會再升息，壓縮買方購買力，且新屋房價依然高掛，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，今年買方普遍缺乏追價意願，若再度升息恐又陷價格拉鋸戰。

重劃區

延伸閱讀

全台輕移民去哪 新北最吸引人

捷運汐東線拍版 房產專家：汐止五大商圈可望受惠

房屋法拍量創低 專家：市場恐要翻轉了

法拍屋創新低陷窒息量！專家：下半年有變化

相關新聞

財報數據太驚人！東哥遊艇一路飆 3大風險停聽看

根據《財訊》報導，東哥遊艇上半年每股大賺10.55元，股價因此飆漲成為熱門新妖股；然而，不尋常的毛利率、高於同業的市值、以及超高券資比，也隱含股價的風險。

尹崇堯無緣壽險公會理事長！想當學者卻被尹衍樑找回來 他下步想這樣做

壽險公會周三(8月31日)上午舉行理事長選舉，由壽險新秀也是南山人壽新董座對上政壇老將陳慧遊的雙強爭霸，由於過程中各有支持者，雙方數度拿出政見空中交鋒，不過，在壽險公會初試啼聲的尹崇堯卻意外在投票第一輪就落敗，未選上理事，因此也無緣角逐理事長一職。

中油：9月桶裝瓦斯價格凍跌

中油宣布自明（2）日凌晨零時起，9月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不...

三鶯線明年完工 鶯歌房價飆、成交近4字頭

新北市交通局宣布捷運三鶯線預計明年完工，設於鶯歌車站旁的三鶯轉運站將於今年底前先行完成，東森房屋統計實價資料指出，鶯歌地...

房市止血？中南部買賣移轉反彈 多區年增1倍以上

各都陸續公布8月買賣移轉棟數，不同於7月移轉量緊縮情況，8月台中市、台南市及高雄市移轉量反彈，三都皆年月雙增，大家房屋企...

保瑞併購安成完成交接 9月起貢獻營收 業績可望翻倍

保瑞（6472）併購安成國際藥業，今（1）日雙方舉行交接典禮，併購後保瑞晉升成為台灣生產總量能最大的藥業集團，董事長盛保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。