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房市止血？中南部買賣移轉反彈 多區年增1倍以上
各都陸續公布8月買賣移轉棟數，不同於7月移轉量緊縮情況，8月台中市、台南市及高雄市移轉量反彈，三都皆年月雙增，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，今年第2季初買氣開始下降，買賣雙方經歷幾個月的價格磨合，部分區域交易見曙光，另一方面，新案交屋量也挹注不少，帶動買賣移轉棟數躍升。
據地政局資料，除新北市尚未公布外，五都8月買賣移轉棟數，與去年同期相比都有成長，且台北、桃園、台中、高雄年增幅都超過1成，台北市共2,236棟、月減2%、年增15%，桃園市共3,482棟、月減2%、年增17%，台中市共4,027棟、月增17%、年增37%，台南市共2,017棟、月增10%、年增8%，高雄市共2,925棟、月增9%、年增12%。
此外，五都中有許多行政區跟去年同期相比增幅超過1倍，像是台北市萬華區年增103%、桃園市觀音區年增222%、台中東區年增247%、台南新市年增319%、高雄市大寮區年增104%。
郎美囡指出，近幾年科學園區、工業園區周邊有就業人口紅利，推案量及交易量高，價格親民的區域更受買方青睞，如桃園觀音區在觀音工業區周邊，以及草漯重劃區有不少1字頭社區，且工業區擁有大量就業人口，近幾年吸引不少人口移入，在地購屋需求強，目前草漯重劃區部分新案已站穩2字頭。
台中市則是重劃區推案量體大，近二年成交屢開紅盤，交屋持續挹注移轉量，至於南部坐擁科技園區議題，倘若賣方或建商讓利，買方多願買單。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，第三季末央行可能會再升息，壓縮買方購買力，且新屋房價依然高掛，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，今年買方普遍缺乏追價意願，若再度升息恐又陷價格拉鋸戰。
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