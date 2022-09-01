房市止血？中南部買賣移轉反彈 多區年增1倍以上

壽險公會周三(8月31日)上午舉行理事長選舉，由壽險新秀也是南山人壽新董座對上政壇老將陳慧遊的雙強爭霸，由於過程中各有支持者，雙方數度拿出政見空中交鋒，不過，在壽險公會初試啼聲的尹崇堯卻意外在投票第一輪就落敗，未選上理事，因此也無緣角逐理事長一職。

2022-09-01 12:25