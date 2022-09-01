保瑞併購安成完成交接 9月起貢獻營收 業績可望翻倍

保瑞（6472）併購安成國際藥業，今（1）日雙方舉行交接典禮，併購後保瑞晉升成為台灣生產總量能最大的藥業集團，董事長盛保熙表示，9月起可開始認列安成國際藥業的業績，其規模將高過於保瑞原本的業績。法人分析，隨著安成（6610）今年有三項新產品進入市場，預期將帶動保瑞第4季的營收呈倍數成長。

保瑞是在今年6月宣布，以1億9,573.5萬美元（約新台幣60億元）併購安成國際藥業公司，取得該公司100%股權。安成是由學名藥天王陳志明創立，已成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥、及505B2新劑型藥，此次併購案將壯大保瑞CDMO（委託開發與生產）與經銷代理兩大營運事業，為集團挹注可觀營收與強大營運動能。

保瑞指出，安成2010年以後增資累積金額為73億，其中研發投資約47億，2019年在台灣資本市場下市前，市值80億。安成今年第1季營收高達22億元，並已開始獲利。隨著安成今年陸續推出三項新產品，在保瑞完成對安成的併購後，9月起開始認列營收，法人估計將讓保瑞的營收翻倍成長。

保瑞指出，併購安成國際藥業之後，未來安成將專注產品開發優化與國際授權銷售，藉由安成高端的藥品研發優勢及製造技術，整合保瑞旗下既有大小分子CDMO（委託開發與生產）一條龍服務，將可大幅帶動保瑞國際委託代工營運成長，提供客戶更全面性的服務，同時保瑞旗下經銷代理業務也將提升國際授權銷售實力，加速推升營運及獲利動能。

保瑞董事長盛保熙表示，安成創辦人陳志明在藥業的專業與卓越貢獻，不僅成功建立安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505B2新劑型藥。接手安成後，未來保瑞也將發揮安成於產品開發與國際銷售的優勢，快速提升保瑞在產品與製程開發的研發實力，整合CDMO專業與量能，拓展集團國際委託代工的一條龍服務。

安成創辦人陳志明則表示，從日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠一直到伊甸生醫的併購案，這十年來保瑞併購的成績都是有目共睹。相信安成加入保瑞集團後，在盛保熙及團隊的領導下 能夠增強安成現有及未來產品在美國銷售的競爭力 並善用安成內部多年累積對複雜製劑的研發及生產能力 更期許保瑞能帶領著安成繼續為台灣藥業增光，將「台灣製造的藥品」驕傲地帶到全球各地！

保瑞表示，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型佈局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO。安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥之後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。在藥品經銷與授權部分，未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。