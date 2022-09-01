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8月建案人氣買氣雙降 建商握1優勢仍任性漲價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

住展雜誌發布8月推案市場調查，包括預售推案量、成屋推案，來客組數，成交組數全部下滑，不過，建商調漲價格的趨勢依然不變，北台灣建案平均議價率降至約10.49％，比8月減少0.27個百分點。

住展雜誌研發長何世昌表示，目前建商最大優勢，在於賣壓並不大，因此即使市況不佳，還可以任性漲價；唯需注意線上待售住宅建案數是否會持續成長，如果數量越積越多、賣壓不斷增加，恐將成為壓垮房價的重要因子。

根據住展調查，8月住展風向球應燈號雖仍維持綠燈，但分數降至45.7分，較7月大減6.1分，主因是推案量與市況同步走低所致。

其中8月預售屋推案量僅約700多億元，只有7月1400多億的一半；8月完工釋出的新成屋戶數僅約400戶左右，單一案量逾15億元以上的指標案僅基隆市安樂「樹學院」一案。

由於民俗月與新開賣建案減少等因素影響，8月市況明顯走緩，北台灣新建案市場人氣、買氣雙降，住展風向球追蹤的指標案來客組數降至22組/周，比7月驟減6.3組。平均成交組數約2.2組，也較7月下降約0.4組。

目前北台灣除了新竹縣市之外，其他縣市市況多下滑，尤以購屋觀念較傳統的地方市況最慘淡，例如基隆市、宜蘭縣多數行政區建案單周來客組數多為個位數，只有大型指標案單周來客較多。

另外受到買氣吹起冷風，建案銷售速度變慢，加上進入市場銷售的重推案增加，8月線上待售的住宅建案數升至約1,024。

何世昌表示，今年鬼月房市可謂先天體質不良加後天失調，多重利空影響之下，市況降至今年最低點，接下來928檔期一旦爆量，需特別注意買氣能否回升、新增供給能否順利消化，否則推案爆量反易成危機。

建案 買氣

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