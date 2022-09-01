國3古坑服務區南仁湖續得標 9月改建明年6月完工

去(2021)年高速公路古坑服務區重新甄審，由南仁湖公司得標，這次ROT採取「9＋3年」期限，將在第八年進一步評比，若是前七年表現良好，將可以再獲得三年營運權，擁有至多12年的營運權，今年(2022)年於今（1）日正式起算新約、動工改建，預計明年(2023)年6月全新完工，未來室內商場面積將擴大，服務更多旅次。

近九個月的改裝期間，古坑服務區將原室內賣場淨空，9月1日開始進行擴建，採一次性全面施工，施工期間於戶外廣場興建臨時賣場，包括服務台、ETC、超商、輕熟食餐飲、伴手禮、百貨等一應俱全、持續服務，維持營運不中斷，其中臨時賣場邀請專業團隊整建，整體空間一氣呵成，服務機能舒適、空間寬敞，對於防疫措施及冷氣空調都比照原室內商場品質維護，盡量降低改建期間對用路人的影響。