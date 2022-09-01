南二都房市止跌回穩！8月買賣移轉棟數 年月雙增逾1成
據地政局資料顯示，台南、高雄8月買賣移轉棟數出爐，呈現年增與月增的走勢，台南市8月共2017棟，月增10％、年增8%，高雄市共2925棟，月增9%、年增12%，短期移轉棟數有止跌回穩的跡象，專家指出，8月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是8月移轉棟數止跌回穩的主因。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常影響建物買賣移轉棟數至少有三個關鍵，包括地政局可以辦理過戶的工作天數，預售屋交屋的買賣移轉登記與實際市場上成屋的交易變化。
曾敬德指出，8月是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，通常移轉棟數會比7月少，不過今年8月工作天數比起7月多出近1成，加上預售交屋移轉量也較大，因此帶動台南與高雄的移轉棟數較7月增加。
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