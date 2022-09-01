南二都房市止跌回穩！8月買賣移轉棟數 年月雙增逾1成

勞保是大部分勞工都會投保的社會保險，從生（生育給付）、老（老年給付）、病（普通傷病給付）、死（死亡給付）不同面向照顧勞工。但許多人卻會常被煩瑣的術語搞得霧煞煞。其實「死亡給付」除勞保被保險人身故，家人可以請領以外，被保險人的家人身故，自己也能請領喪葬津貼。

2022-09-01 10:36