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南二都房市止跌回穩！8月買賣移轉棟數 年月雙增逾1成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據地政局資料顯示，台南、高雄8月買賣移轉棟數出爐，呈現年增與月增的走勢，台南市8月共2017棟，月增10％、年增8%，高雄市共2925棟，月增9%、年增12%，短期移轉棟數有止跌回穩的跡象，專家指出，8月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是8月移轉棟數止跌回穩的主因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常影響建物買賣移轉棟數至少有三個關鍵，包括地政局可以辦理過戶的工作天數，預售屋交屋的買賣移轉登記與實際市場上成屋的交易變化。

曾敬德指出，8月是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，通常移轉棟數會比7月少，不過今年8月工作天數比起7月多出近1成，加上預售交屋移轉量也較大，因此帶動台南與高雄的移轉棟數較7月增加。

信義房屋 預售屋 台南

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