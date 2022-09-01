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首購價11萬 SYM MMBCU訂單10天累積突破2600台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
MMBCU上市後十天接單2700張。
MMBCU上市後十天接單2700張。

SYM於8/18發表全新CU系列第一台車款「MMBCU」，以SYM引以為傲的158c.c.R世代水冷引擎為基礎，車輛調校為更適合長途騎乘並兼具良好機能性的跑旅設定，期能帶給消費者全新的車款選擇。

MMBCU上市後僅十個工作天即超過2,600張訂單，以日均260台銷售速度震撼車壇。不但讓SYM維持級距首選地位，也代表消費者對SYM的產品規劃有高度肯定。

MMBCU以「曼巴蛇」為設計靈感，於車身融入曼巴意象並結合跑格元素，加上人因工程設計、同級最大車廂空間與獨家智慧油電技術(三零科技)，充分展現MMBCU適合長距離高速移動的特性。另外，全車LED燈系、雙電控安全系統(德國BOSCH ABS 10剎車系統、TCS循跡防滑系統)、輕量化單搖臂附運動化中置避震，以及LCD儀表板，更增添MMBCU新世代跑旅的強勢產品魅力。

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