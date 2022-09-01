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家人離世怎申請勞保死亡給付？還有這項津貼別忘記

聯合新聞網／ 好險有小琪
勞保「死亡給付」除被保險人身故，家人可以請領以外，被保險人的家人身故，自己也能請領喪葬津貼。圖為醫院示意圖。圖片來源/ingimage
勞保「死亡給付」除被保險人身故，家人可以請領以外，被保險人的家人身故，自己也能請領喪葬津貼。圖為醫院示意圖。圖片來源/ingimage

勞保是大部分勞工都會投保的社會保險，從生（生育給付）、老（老年給付）、病（普通傷病給付）、死（死亡給付）不同面向照顧勞工。但許多人卻會常被煩瑣的術語搞得霧煞煞。其實「死亡給付」除勞保被保險人身故，家人可以請領以外，被保險人的家人身故，自己也能請領喪葬津貼。

例如小吳是勞保被保險人，若小吳不幸身故，實際支出喪葬費用的家人，可以請領喪葬津貼，計算方式為死亡當月（含）起前6個月之勞保平均月投保薪資＊5個月。此外家人還可申請遺屬津貼或遺屬年金，可請領死亡給付的遺屬順序為1.配偶及子女2.父母3.祖父母 4.受扶養的孫子女5.受扶養的兄弟、姊妹。若第一順位的遺屬存在且符合「特定條件」（https://www.bli.gov.tw/0007865.html），第二順序就不能請領，以此類推。

圖一、遺屬津貼與遺屬年金相關規定。製表/好險有小琪
圖一、遺屬津貼與遺屬年金相關規定。製表/好險有小琪

遺屬津貼按被保險人死亡當月（含）起前6個月之平均月投保薪資計算，按年資給付10個月至30個月（如圖一所示）的一次金；遺屬年金則為每月遺屬年金：事故前6個月平均月投保薪資×年資共o年×1.55％算出每月遺屬年金。98年1月1日有投保勞保的勞工才有選擇遺屬津貼的權利。若要試算遺屬年金，可點選（https://www.bli.gov.tw/0100400.html）。

又如小廖是被保險人，小廖的配偶、父母、子女身故時，小廖也可以申請1.5-3個月不等的喪葬津貼（如圖二所示），這項是勞工較容易遺忘的權益。

圖二、喪葬津貼相關規定。製表/好險有小琪
圖二、喪葬津貼相關規定。製表/好險有小琪

申請上述老年給付，可親自到勞保局或是郵寄至「100232臺北市中正區羅斯福路1段4號」申請，詳請可參考勞保局官網（https://www.bli.gov.tw/0007880.html）。此外除社會保險外，各縣市也有提供亡故慰問金及喪葬補助等相關資訊（https://www.gov.tw/News_Content.aspx?n=26&s=567306&sms=9065）例如家人若因嚴重特殊傳染性肺炎確診死亡者，家屬可申請10萬元喪葬慰問金，民眾不要忘記自己的權益。

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勞保

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