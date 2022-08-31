林輝堂、吳季如、陳正隆老師《三人行—孕》創作展登場

《三人行—孕》林輝堂、吳季如、陳正隆老師創作展，自9月1日起至9月25日，在台中市林森路道禾六藝文化館傳習館展出。

策展人林輝堂表示，三人行必有我師，語出論語述而：「三人行 必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之」，比喻到處都有值得學習的對象，應勇於向人請益，取長補短。

陳正隆、吳季如、林輝堂三位老師的：「三人行 必有我師」的組合，便是藉由開畫展，向社會大眾請益，吸取更多營養，再次精益求精。

這次展出主題「孕」，為唐李白「天為國家孕英才，森森矛戟擁靈台」，南朝劉勰「拙辭或孕於巧義，庸事或萌於新意」，唐白居易「於是乎孕大含深，貫微洞密」。

陳正隆展出作品為竹影系列和花園系列，竹影系列來自中國書法碑帖，文字藝術線條之美，在暈染拓印水洗滴率中，知白守墨虛實相應，極簡中孕育出千年水墨竹之風貌，創化出一片玄妙的氛圍，瞬幻穿梭於時空迷樣之穟，如詩如碑如帖。

竹影是陳正隆的知名符碼，花園系列多彩幻化，兩系列看似由靜至動，由簡至繁，其創作之道，不外「心」與「光」的追尋，在創作者遂行君子之「孤」中，孕育成「宇宙便是吾心，我心既是宇宙」的個人風格。

吳季如的書法創作，誠如邱燮友教授推崇吳老師的書法作品：草書體勢放縱，豪邁奔逸，勾連環繞且變化多端，常能以熔篆隸，真行於一爐，結合各種字體表現。

其創作的形質精神，法內有據法外無窮，減省筆畫多見連斷，钩挑伸縮圓轉接送，起收提頓輕重緩急，欹正疏密藏露虛實，粗細大小濃淡乾濕，章法分布變化多端，草書藝術之美盡現其中，尤如「孕大含深、貫微洞密」。

師大美術系莊連東教授說：「以感性的半自動性技法，自然流動為主體，透過理性的思維，引領創作意圖的形塑」，是林輝堂的創作模式，運用西方媒材表達東方思想，讓藝術的跨越，融合成他繪畫的語言。