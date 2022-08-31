裕民買2艘兩艘6.4萬散裝船

裕民航運今天公告加訂兩艘6.4萬噸散裝船，每艘造價不超過3400萬美元，交易總金額6800萬美元，強化中小型散裝船市場布局，同時提升節能船舶比重，增加船舶布局多元化。

裕民現有船舶共55艘，船齡最大的10歲，積極擴充節能船，加上目前建造中的17艘新船，公司經營的船隊將達74艘，為符合新環保法規，節能船占比將拉高到8成。

根據目前市場行情推估，裕民目前訂造的船舶與目前市場上同型船舶市價比較，至少節省近3成的資本支出，新船預計於2022年底到2024年前陸續交船，推升裕民業績向成長外，也加速裕民船隊汰舊換新計畫，明年裕民的符合新環保法規的船舶將達8成以上，距離2023環保新規上路僅剩半年，在新造船訂單仍偏低的狀況下，預期將加劇散裝船舶供不應求，裕民的新船加入剛好發揮效益。

裕民進一步指出，由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，如現成船舶能效指數(EEXI)和碳強度指標(CII)即將於2023年1月上路，未符合EEXI及CII標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速。節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，2022-2023年散裝船新增供給將降至近年低檔，裕民看好新船加入後，明年的競爭力將急速浮現。

裕民第2季的EPS為1.44元，比第1季的1.22元成長，上半年稅後益為達20.64億元，EPS為2.44元，比去年同期的1.63元成長，法人推估，第三季受到BDI運價走跌，雖不易超越去年，但長約價格還不錯，所以全年獲利有機會優於去年。