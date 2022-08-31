一夜經濟夯！麗晶之夜登場 估業績逾5億元有望創新高

晶華（2707）小金雞麗晶精品，今（31）日晚間舉辦「麗晶之夜」，大搶一夜經濟，邀請年度消費前100位的董娘舉辦封館派對，現場集結了多家一線精品、總價高達3.6億多萬元珠寶腕錶。台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正表示，本次品牌貨品齊全，來客數又比以前多，該檔期業績預估超過5億元，有望創下新高。

麗晶精品已於8月26日至9月12日舉辦年度大檔「黃金周購物禮遇」，首次將優惠檔期提前，並加長至18天。今日舉辦一年一度的麗晶之夜，現場集結寶格麗（Bvlgari）、伯瓊（Boucheron）、Cindy Chao、Chaumet及Harry Winston等五家品牌、總價高達3.6億多元的珠寶腕錶以及多家國際一線精品，有不少董娘已搶先預訂。

吳偉正說，今日重頭戲「麗晶之夜」，董娘們為了做妝髮，將樓上晶華酒店所有套房訂光，光一個晚上，有機會創造超過5億以上的營收，加上來客數比以前多，業績希望能再創高峰。

他也提到，黃金周開檔以來，珠寶業績大幅成長40%，香奈兒、愛馬仕以及LV等一線精品亦都有不錯業績。主要因不能出國，客人忠誠度也高，不但如此，增加不少30歲上下的新客人，推測是來吃飯順便逛街，以往40多至60多歲客人，有年輕化趨勢。

吳偉正也提到，這三年不能出國，所以消費力很強，今年前八個月已經比去年成長40-50%，較前年更有一倍的大成長。

雖然明年有望興起出國潮，但麗晶精品也開始作出因應，近期引進兩個新品牌，包括義大利國寶級珠寶品牌DAMIANI將升級裝潢、於麗晶精品地下一樓打造全台獨家旗鑑店；以及藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel將正式進駐晶華酒店2樓，預計今年10月開幕。

不光如此，目前還有一個珠寶品牌會確認進駐，預計過完年後開幕。