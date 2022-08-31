信義兒福B1-2、B3-2都更案 大陸建設獲最優申請人
由國家住都中心擔任實施者的台北市「信義兒福B1-2及B3-2基地公辦都更案」順利在今（31）日完成綜合評選，由大陸建設股份有限公司獲最優申請人資格，將於今年第4季完成簽約，預計2028年底完工。
國家住都中心表示，此案最優申請人由大陸建設獲選，邀請到西班牙Miralles Tagliabue EMBT國際建築公司及台灣知名建築師陳傳宗共同合作，融合地景以花朵與大樹為意象，型塑都市花園意境，使都市景觀更富趣味性。
營造團隊為大陸工程公司，更新後預計在二處基地各興建地上14層、地下3層RC建物，預計約40個月完工，B1-2基地地面層為商業空間，二樓為共享辦公室，三樓以上為中小坪數出租住宅；B3-2基地規劃為一般住宅使用；預計取得低碳建築認證及綠建築銀級、智慧建築銀級、耐震等三大標章。
大陸建設團隊承諾回饋進行鄰近公園升級、公共藝術、推廣綠色低碳城市建築教育，為落實西班牙EMBT的設計原創性，大陸建設回饋以租代買循環家具於B1-2基地的公設及2樓共享辦公空間。
大陸建設團隊承諾與國家住都中心共同召開說明會並親訪溝通，積極達成現住戶同意參與本案都市更新，與現住戶共創美好新家園。
國家住都中心信義兒福公辦都更案以連鎖式都更、先建後拆方式，逐步招商合作打造全齡生態系，本案B1-2及B3-2兩處基地，整合逾20位私有房地所有權人，以跨區權變方式，使全案規劃及分配符合現住戶期待。
國家住都中心表示，信義兒福公辦都更案連鎖都更已陸續推出B1-1基地、A1基地及本案B1-2及B3-2基地，A2基地已於8月30號公告招商，另有B2基地籌備中，請業界先進持續關注國家住都中心，共同攜手打造與鄰共好、全鄰樂活的住居環境。
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