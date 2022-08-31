華為求現金、日本建核電...企業國家正採取非常手段自保，台灣呢？

摘要 1.華為創辦人任正非説，華為要從追求發展規模，轉向追求現金流，以度過未來3年危機。 2.騰訊連續4個季度財報獲利都衰退，開始降低持有投資組合中的公司股票，以獲取現金。 3.為了因應能源危機，日本宣布考慮建設新核電廠，德國、美國都説要延緩核電廠除役時間。

全世界正進入完美風暴，除了俄烏戰爭、新冠疫情、供應鏈中斷外，大部分企業都已出現前所未有危機，從美國、歐洲、日本到中國，每個企業為了活下去紛紛採取前所未有的自保手段，各國政府政策也180度大轉彎，以因應生存挑戰。

華為：活下來是未來3年的主要綱領

中國華為創辦人任正非指出，全球經濟衰退、消費能力大降，華為要從追求規模轉向追求利潤、現金流，以度過未來3年危機，「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉。我們對未來過於樂觀的預期情緒要降下來。」

任正非判斷，未來10年應是非常痛苦的時期，全球經濟會持續衰退。由於戰爭、COVID-19的影響和美國封鎖打壓，全球經濟在未來3到5年內都不可能轉好，沒有一個地區是亮點，消費能力大幅下降，對華為構成供應壓力和市場壓力。

但華為2022年上半年經營業績，第2季營收增長1％，實現自2020年第4季以來，首季出現當季營收增長。華為手機業務因為被美國切斷晶片供應，受到重創，但雲計算業務抓住數位轉型機遇大幅成長，並轉向電動車、太陽能和智慧城市等領域。

最值得重視的是，華為在作業系統領域，逐漸脫離安卓系統，打造了自己的「鴻蒙」（Harmony）標準，在短短2年內，用戶已經衝破3億人，未來不只在手機領域，更要實現萬物互聯。這說明中國積極在打造「內循環」生態系，逐漸和美國脫鉤，成功轉型。

騰訊衰退中

不僅是華為，全中國市值最高公司、中國網路巨頭騰訊，成長已觸及天花板，正式掉頭向下。2022年第二季騰訊首度出現營收衰退，各項業務幾乎喪失增長動能，主力業務遊戲收入也首度在海外市場出現下滑。騰訊第二季財報，營收人民幣1340億元，年減3%，淨利潤人民幣192億元，年減高達55%，這也是騰訊首度出現連續4個季度財報獲利都衰退的情況。

騰訊求生的做法是出售轉投資股票，這和軟銀孫正義拋售阿里巴巴持股類似。騰訊上週宣布，計畫出售所持食品外送巨頭《美團》股份，最多涉及243億美元。這不僅可以滿足中國監管機構「反壟斷、去集團化」要求，而且可拿回更多現金，因應即將來臨的寒冬。

不只經濟寒冬，還面臨真正意義上的寒冬

各國能源政策大轉彎

每個國家都有政策和原則，但碰到了危機時刻，必須放棄原則，活下去最重要，日本能源政策急轉彎就是最好的例子。

日本首相岸田文雄最近在能源會議中下令，相關單位研擬興建新世代核電廠。日本政府至今立場是「不考慮新建或改建核電廠」，如今岸田表示考慮建設新核電廠，將是2011年311大震核災後日本核電政策首度大轉變。

日本當前已面臨缺電隱憂，岸田表示，俄烏戰爭改變全球能源樣貌，日本必須思考可能的危機狀況。日本電網並未和鄰國相連，又無法增加化石燃料產量因應能源供需，因此必須重視能源安全。

德國也不例外，由於俄羅斯減少天然氣供應，導致德國今冬恐面臨能源短缺危機，已規劃延後關閉該國最後3座核電廠，這也意味德國將首度違背20年來奉為圭臬的廢核政策。這項決定目前尚未獲得總理蕭茲正式採納，並且可能需國會通過，但意義重大。

美國多家電力公司因憂慮能源供應短缺和電力需求上升，夏季期間宣布延後或可能延後關閉的燃煤發電廠，至少6座。電力公司表示，儘管延長燃煤發電期限，但仍將達成其長期減碳目標。

股神華倫・巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）19日取得主管機關批准，可收購西方石油公司（Occidental Petroleum）至多50％的股權。西方石油19日股價2022年以來累計狂飆約146％，表現遠超越大盤，標普500指數同期下跌11％。即使並非綠能，巴菲特仍看好西方石油成長前景與管理階層，2022年以來多次加碼，目前持股比重已達20.2％。

以上這些趨勢，說明了什麼？為了生存下去，全世界的國家都在進行翻天覆地的變革，不管是政府或者是企業。我們在台灣做了什麼改變？

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