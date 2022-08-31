供應鏈移轉戰略新局 資誠助企業布局泰國及印尼

近年來，企業面臨中美貿易戰及俄烏衝突之地緣政治風險的衝擊，供應鏈朝向區域化發展，促使終端廠投資擴廠，調整全球布局，其中泰國及印尼政府更相繼祭出投資優惠提升投資環境競爭力，吸引外資。有鑑於此，資誠近日主辦「供應鏈新思維 : 聚焦印尼、泰國、新加坡產業新脈動」研討會，由駐台北印尼經濟文化辦事處、泰國貿易經濟辦事處及資誠專家與中堅企業進行案例分享，提供企業供應鏈移轉布局策略與未來泰國及印尼經商發展方向，期能協助企業透過全球化布局分散單一生產基地之風險，以提升經管的應變能力，加速產業鏈垂直與水平的整合，以迎向新冠時代的產業競爭。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，不斷變種的新冠病毒，持續衝擊國際政經情勢，考驗著企業的應變能力，再度增加企業對於分散生產基地與移轉供應鏈的需求。根據PwC於2022年發布的《第25屆亞太區企業領袖調查報告》(PwC's 25th Annual Global CEO Survey – Asia Pacific)中顯示，泰國及印尼依然成為亞太區企業領袖眼中的重要市場之一，顯示泰國及印尼市場對亞太區企業領袖日漸重要，未來企業的製造地點會從集中化走向分散化，更貼近目標市場，以因應國際地緣政治情勢的快速變化。

政策帶頭投資泰國及印尼

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務泰國籍會計師副總經理張智媛指出，從過去服務客戶的經驗來看，臺灣企業進軍泰國通常會遇到三個議題：一、各行業別外資投資限制；二、泰國投資促進委員會(BOI)規定；三、泰國不動產交易議題。許多在泰國投資的外商都對投資比率的規定有所誤解，必須由泰國當地股東持股51%是不完全正確的觀念，例如，在泰國設立製造公司就沒有外資投資的限制；建議企業與會計師討論，並取得在泰國營運之外商持股100%之外資企業。

張智媛提醒，BOI為泰國官方機構，為提供相關免所得稅及免機器原物料進口關稅等投資優惠的主要管道。尤其針對電動車及智能電子產業，BOI最高可以提供8年免所得稅優惠。建議應於早期投資階段與會計師討論，以取得最佳投資優惠方案，及符合BOI規定之相關稅務及會計規定。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理鍾佳縈指出，印尼除了擁有充足的勞動人口，更是全球最大的鎳礦生產國之一，而鎳礦是生產電動車電池的關鍵材料，因此積極向外資招手並建立具有價格優勢的電動車及電池相關產業，是印尼政府近期重點發展的產業。

鍾佳縈表示，從稅務的觀點來看，臺商對於印尼的投資除了在當地國檢視自身是否符合印尼政府所提供的免稅或租稅抵減等相關投資優惠，更應因應近期國際情勢，考量全球最低稅負制下對各國稅務環境的影響，考量各國可能逐漸將於明後年開始立法，臺資企業在投資印尼時，必須從集團總部的觀點評估目前的控股架構、交易模式及集團的利潤配置，進行必要調整，並評估投資優惠之適用性之於企業自身業務帶來的利弊，同時從投資與營運模式等面向評估，並適時尋求專業意見，以綜合評估未來資金運用，使投資計畫取得最有利位置，才能在碎鏈時代進行供應鏈調整以因應變局，使公司朝著永續經營目標邁進。