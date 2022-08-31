國泰飯店搶攻旅館管顧業務 目標朝向五年三家

國泰飯店觀光事業品牌發展，今年堂堂邁入10周年，旗下涵括：和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店3大品牌及Cozzi Café，共7間飯店，執行長莊琬華今（31）日表示，未來國泰飯店搶攻旅館管顧業務，目標朝向5年3家，目前已經有適合的標的要合作。

國泰飯店觀光事業執行長莊琬華表示，目前有三大品牌7間飯店，立足於台北、桃園、台南與高雄都會精華區域，客房數量總計1231間；未來會推動垂直整合餐飲資源、增加會員數持續成長，拚2025年單年損平。

2022下半年國內疫情趨緩、觀光旅遊業乍見曙光，國泰飯店觀光事業北區飯店住房率顯著回溫提升到70%，南區飯店住房亦翻倍成長。莊琬華表示，疫後國人消費觀念轉變，對旅遊商品需求也大幅改變，如何創造出高質感、無可取代之商品更能在疫後消費市場贏得先機。

展望未來，國泰飯店觀光事業也將積極推展管理顧問事業，不論是飯店管理顧問或餐飲整合事業，以累計10年來的實戰經驗，為國內觀光業者提供專業顧問暨管理服務，或跨國與海外品牌投資者攜手拓展版圖。

飯店管理顧問事業方面，以120-150房間數以上並含餐飲設施之合作對象為優先，區分Select Service Hotel（精選型飯店）、Boutique Hotel（精品飯店）、Full Service Hotel（全服務型飯店）三種等級協助業者，提供自評估到規劃，甚至營運管理各階段性管理顧問服務。

目前已受業主委託進行籌劃的案件有2-3個，將在未來3-5年內將陸續完成，除增加新據點外，期許再創下一個黃金十年。

餐飲整合事業，以垂直整合資源目前旗下7家飯店的餐飲資源，建立專業餐飲之內、外場規劃與品牌定位、市場評估及營運管理等各階段性任務，同時進而藉以提升自主品牌的營運效益。

相關商品推出也很有競爭力，就像「Blu Night宿海奇遇」透過包場方式讓貴賓獨享與海洋生物共眠、後場飼育區導覽、生物解說及工坊體驗等獨家設計的私人行程，對消費者來說「Blu Night宿海奇遇」具有無可取代的魅力。

在當今通膨影響下，疫後出國費用可能較疫情前高出3-5成不等，消費者對旅遊的商品結構需求已經改變，集獨特性、教育性、便捷性的的產品還是很有吸引力，完全吻合市場需求趨勢。

回顧過往10年，三大品牌都有各自的訴求，2013年朝著「時時體貼處處合意」推出HOTEL COZZI 和逸飯店首先創立；隔年誕生為堅持事業、生活以及旅途中品味商務人士打造「賓至如歸的藝術」的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店，該館並於2018至2020連續三年名列台北米其林指南「推薦旅館」。

2018年首度以飯店管理顧問之姿與全球最大飯店品牌「萬豪國際集團 Marriott International」合作，引進旗下「Courtyard by Marriott 萬怡酒店」品牌，耗資7億於台北市中心打造嶄新台北國泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Taipei Downtown），2020年於疫情期間創立深受國人喜愛的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，再加上將社區概念化延伸至商辦大樓的Cozzi Café。

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