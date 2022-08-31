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和泰集團跨足旅遊業 整合旅運需求擴大MaaS生態圈

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

和泰（2207）觸角擴及旅遊業，在整合集團業務後，新成立和漾旅行社，進一步發揮日本豐田的Mobility as a Service（MaaS）策略。

和泰集團近年積極發展MaaS策略，推出iRent、yoxi滿足顧客各種移動服務的需求。為持續擴大MaaS發展，延伸移動服務滿足各項生活需求，提供更便利的服務體驗，和泰集團正式跨足旅遊業成立旅行社，結合旅遊與運輸服務，帶給消費者更創新的移動服務。自去年10月整合集團資源，推出和泰Pay、中信和泰聯名卡及和泰Points數位新服務，已累積發放超過6.5億點點數。更於今年4月試營運「HOTAI購」，提供顧客豐富多元商品的電商平台，打造更完整的數位生態圈。

為進一步延伸MaaS服務到顧客生活中的需求，和泰集團將以iRent、yoxi等移動服務為基礎，進一步整合為目的型商品與服務，例如：主題旅遊與套裝式餐飲等需求，讓客戶於HOTAI購享有一站式的購物體驗，完成「MaaS+旅遊」的整合。和泰集團於8月正式成立「和漾旅行社」，聘任擁有超過三十五年旅遊業經驗的經理人林秀芳，擔任和漾旅行社總經理一職；全新面貌的和漾將協助和泰集團提供消費者優質的旅遊商品，即時滿足消費者旅遊與運輸需求。

和泰公司表示，為創造MaaS移動新體驗，未來和泰集團將打造「全旅運平台」，整合消費者的旅運需求、行程規劃，運用和泰集團的移動服務資源iRent、yoxi並串接大眾運輸系統，一站式滿足民眾所有出行需要，完成MaaS服務最後一塊拼圖。集團期許除了移動服務，能夠進一步帶給消費者創新的移動生活體驗。

旅行社 旅遊業 iRent

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