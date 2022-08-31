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日本鬆綁邊境管制 旅行社3理由「赴日自由行不易跳躍成長」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。 美聯社
9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。 美聯社

日本首相岸田文雄宣布，將鬆綁防疫邊境管制措施，9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。不過，對此，旅行社業者多表示，受限於日本入境人數控制和簽證問題，加上入境檢疫仍是「3+4」，因此仍無法看到赴日旅遊呈現跳躍式的出遊人潮。

易飛網（2734）副總張瑞琳表示，這次放寬的條件有助提升旅客赴日旅遊的意願和準備計畫，但受限於入境人數控制和簽證問題，雖然旅客趨之若鶩，但5萬人畢竟不是僅開放給台灣，而是所有海外旅客，加上當地透過簽證發放、排序進行控管，目前簽證的核發已經排到10月21日，現在下訂應會是11月的行程了，所以短期仍無法看到跳躍式的出遊人潮。

張瑞琳表示，對旅行社業者而言，最期待的還是禁團令能夠趕快解除，再者，就是能夠將入境檢疫「3+4」進一步放寬到「0+7」，這才能真正大幅度提升旅客赴日旅遊意願。以易飛網架上商品為例，日本自由行商品都已準備就緒，旅客詢問度雖高，也有不少消費者進行預購，但觀望心態濃厚，主要就是期待政府能進一步放寬入境檢疫至「0+7」。另有一部分消費者則是期待團體旅遊禁令能開放。

雄獅旅遊（2731）則表示，日本9月7日起開放無導遊陪同的團體旅客入境觀光，並上調每日入境人數上限至5萬人，等於回到疫情前近6成的單日入境人數。目前仍在持續了解相關配套措施，由於受付濟證和簽證申請方式並未改變，申請排隊已至10月底，因此日本旅遊商品會以冬季與農曆年之後的時間進行規劃，待台灣觀光局及日方有確定的消息後即會開放銷售。

旅行社 雄獅 日本

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