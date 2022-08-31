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台糖響應淨零排放 首座電動車快充站台東啟用

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
台糖中興加油站與EVOASIS（源點科技）合作建置電動汽車充電站。台糖油品事業部副執行長林信志(右)與源點科技董事鄭旭捷一起為電動車充電。台糖提供
台糖中興加油站與EVOASIS（源點科技）合作建置電動汽車充電站。台糖油品事業部副執行長林信志(右)與源點科技董事鄭旭捷一起為電動車充電。台糖提供

現在台糖加油站不僅能為燃油車加油，也能為電動車充電了！位於台東的台糖中興加油站是台糖首座啟用電動汽車快速充電服務的站點，今（31）日舉辦開幕啟用儀式，正式宣告台糖加油站開創能源供應服務新紀元。

因應淨零排放新時代，台糖加油站開啟多元能源供應轉型計畫，除原有之加油服務外，現也積極與電動汽車充電營運業者合作，於現有加油站點建置電動車快速充電樁網路。位於花東地區交通要道台9線上的中興加油站，就是台糖第一座完成並提供電動車快速充電服務的站點。

台糖表示，中興加油站是與EVOASIS（源點科技）合作建置充電站。源點科技旗下充電站有近三成是採用再生能源綠電，讓車主得以更低碳環保的能源充電補給，實現環境永續。

另外11個加油站即將建置充電樁，建置地點涵蓋台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等八處行政區。合作的充電服務業者除了源點科技外，還有北基國際股份有限公司（特爾電力）、東陽能源科技股份有限公司以及裕捷能源有限公司（Yes來電）等，提供多元選擇以期滿足電動車主的需求。

多元能源供應是台糖加油站實踐淨零排放的具體行動，因此除了電動汽車充電服務正如火如荼地展開外，69處符合電池交換站設置規定的台糖加油站站點，已經開始全面提供gogoro或光陽（Ionex）電動機車電池交換服務，歡迎電動機車車主前來多加使用，因此不管加油或充電，台糖加油站就是您最佳的能源補給站。

加油站 台糖 電動車

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