影／陳吉仲掛保證 年底前國內肥料不調漲

國內外原物料持續飆漲，不少農民關心肥料價格，農委會主委陳吉仲中午表示，會持續秉持全力照顧農民施政理念，今年底前台肥公司肥料都不會調漲，請農民朋友放心。

陳吉仲上午連續出席台南東山、後壁基層農民座談，東山農會總幹事余淑琴、後壁農會總幹事林怡歆等人主持，台南市副市長趙卿惠全程出席，因行程延誤，直到中午還在開，陪同台南市長黃偉哲市長登記的立委賴惠員從市區趕回，白河農會理事長包永松、後壁農會理事長蕭麗姿等人都發言農民發言踴躍。

陳吉仲也補助東山農會信用部、農民推廣中心廳舍修繕費用約468萬元，及後壁農會加裝電梯約420萬元，方便年長長輩進出。

農民也關心肥料價格可能上漲問題，陳吉仲表示，因疫情、俄烏戰爭影響，國外肥料價格平均漲了2.5倍，農委會一年來已補助20億元，台肥公司自己吸收約20億元，共計40億元遏止肥料價格。

陳吉仲保證說，今年底前國內只要是台肥公司肥料都不會漲價，請農民放心。