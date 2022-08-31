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影／陳吉仲掛保證 年底前國內肥料不調漲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大批後壁、白河鄉親出席座談會。記者謝進盛／攝影
大批後壁、白河鄉親出席座談會。記者謝進盛／攝影

國內外原物料持續飆漲，不少農民關心肥料價格，農委會主委陳吉仲中午表示，會持續秉持全力照顧農民施政理念，今年底前台肥公司肥料都不會調漲，請農民朋友放心。

陳吉仲上午連續出席台南東山、後壁基層農民座談，東山農會總幹事余淑琴、後壁農會總幹事林怡歆等人主持，台南市副市長趙卿惠全程出席，因行程延誤，直到中午還在開，陪同台南市長黃偉哲市長登記的立委賴惠員從市區趕回，白河農會理事長包永松、後壁農會理事長蕭麗姿等人都發言農民發言踴躍。

陳吉仲也補助東山農會信用部、農民推廣中心廳舍修繕費用約468萬元，及後壁農會加裝電梯約420萬元，方便年長長輩進出。

農民也關心肥料價格可能上漲問題，陳吉仲表示，因疫情、俄烏戰爭影響，國外肥料價格平均漲了2.5倍，農委會一年來已補助20億元，台肥公司自己吸收約20億元，共計40億元遏止肥料價格。

陳吉仲保證說，今年底前國內只要是台肥公司肥料都不會漲價，請農民放心。

陳吉仲也向農民說明農委會實施「稻作四選三」政策，他說，除穩定價格、同時也能都超過節水，農委會實施稻作四選三的輪作措施，意思是一年四期種稻期，可以少種一期稻，改種別的雜糧作物，提升國內雜糧自給率，也不會讓稻米生產過剩，今年全台1、2期稻作已減少3萬1千公頃，且今年後壁一期濕穀，100台斤行情都來到1050、1100元，創下歷年來新高，推估明年還會更高，顯示已有初步成果。

台南青農張祿堂（綠色休閒服者）獻花給陳吉仲，肯定照顧農民。記者謝進盛／攝影
台南青農張祿堂（綠色休閒服者）獻花給陳吉仲，肯定照顧農民。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲表示，今年底前台肥公司肥料，絕對不會調漲。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲表示，今年底前台肥公司肥料，絕對不會調漲。記者謝進盛／攝影

農民 農委會 台肥

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