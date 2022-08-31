星空聯盟舉辦公益路跑 捐助收益支持COVID-19醫療人員

星空聯盟將於今年10月9日在新加坡舉辦公益路跑，並捐贈活動收益支持COVID-19醫療人員，為歡慶25週年的里程碑畫下美好句點。路跑活動即日起開始線上報名，參賽者不僅能參與這項有意義的公益活動，更有機會贏得多項令人興奮的旅遊獎品。

有別於其他路跑活動的最快完賽獎勵機制，星空聯盟的路跑活動標榜每位完賽者都有得獎機會，獎品包括星盟成員贊助的商務艙機票、免費飯店住宿、機場貴賓室使用券等。

本次活動的收益將捐獻給公益金 (Community Chest)，藉由英勇基金(The Courage Fund)及仁心獎 (Healthcare Humanity Awards)，嘉勉新加坡當地為COVID-19疫情無私奉獻的前線醫護人員。該獎項在 2003 年嚴重急性呼吸系統綜合症 (SARS) 爆發期間首次頒發並持續到今，近來的獎項主要是表彰醫護人員為了對抗疫情的無私奉獻。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh在宣布路跑活動時提到：「25年來，星空聯盟透過便捷的航班服務，縮短彼此之間的距離，並促進各地的文化交流，即使全球仍受疫情影響，我們將會繼續堅持這項理念。在過去兩年中，第一線醫護人員所展現的無私、韌性和勇氣對於保護我們的社區至關重要，幫助我們與病毒共存，並使安全旅行得以實現。有鑒於此，我們認為舉辦支持醫療英雄的公益路跑，是慶祝星空聯盟25週年非常有意義的方式，也讓我們能夠回饋社會。」

公益金(Community Chest)董事總監梁鳳霞表示：「我們感謝星空聯盟肯定第一線醫護人員在對抗疫情的奉獻、勇敢和犧牲，並承諾將星空聯盟公益路跑的收益用於勇氣基金和醫療人道獎。我們希望更多組織能夠跟進，共同回饋社會，支持社區的需求，為建立一個更加關懷與包容的社會共同努力。」

星空聯盟是全球第一個，也是規模最大的國際航空聯盟，成立迄今已屆25週年，透過與26家成員航空公司緊密合作，提供遍及全球的飛航網絡。星空聯盟著重提升旅客體驗，並致力於建構綿密的航網及順暢的轉機服務，精進成員航空公司數位基礎設施、飛行常客計劃和機場貴賓室等相關服務。

星空聯盟總部卓越中心(Centre of Excellence)自2021年10月正式於新加坡啟用，並於德國法蘭克福設有另一間辦事處。

2022年星空聯盟路跑已經正式開始報名，參賽及獎項等更多訊息將陸續於活動網頁www.staralliance.com/en/Run公告。