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中國封控衝擊大 工總調查：近8成台商訂單利潤雙減

中央社／ 台北31日電

工業總會今天公布中國封控措施對華東地區台商的影響調查，基於分散風險考量，逾6成台商表示將「增加中國以外地區投資」，約有9.3%台商考慮將產線遷出中國。此外，有近8成台商認為封控導致訂單、利潤雙減。

工總今天發布新聞稿表示，為了解今年以來中國上海等地封控措施，對台商在中國投資經營的影響，工總於6月1日至30日期間，針對86家在中國華東地區投資的企業進行問卷調查。

調查得知台企受封控衝擊相當嚴峻，除訂單利潤受影響，更重要的是供應鏈難度增加；且有超過6成的台商表示將「增加中國以外地區投資」，並有近1成台商表示，考慮因此將產線自中國遷出。

工總表示，總體來說，台商認為中國封控造成企業多方面的困擾，雖然中國政府已提出各項補救政策，但台商多希望這些政策能加快落實。

根據工總調查，79.1%的受調台商表示因封控造成訂單減少，同樣也有79.1%台商表示因封控利潤減少，顯示封控措施造成近8成台商面臨訂單、利潤雙雙下滑。

根據調查，有76.7%的台商認為，封控措施與疫情造成供應鏈管理難度增加，並對上述因素對運費高漲的影響程度，認為「影響很大」、「部份影響」的台商均約為4成上下。

此外，有超過5成的台商認為封控措施對營運影響很大，在具體影響方面，其中以「人員交通、貨品物流受阻」占93%最高，也有超過5成的廠商反映面臨「營運成本提高」、「無法按時履行交易」及「停工停產」。

這次調查有46.5%台商業者預期今年全年訂單將減少，且有59.3%的受訪者預期全年利潤將減少，顯示多數台商對今年的營運表現不甚樂觀。

工總表示，基於對市況的擔憂，台商對中國的投資也趨於謹慎，僅有18.6%的業者表示將「增加」投資規模，且共有超過8成的廠商投資規模，將保持「不變」或「減少」。

調查指出，有9.3%的廠商考慮將產線自中國遷出，有66.3%的業者規劃將「增加中國以外地區投資」，投資動向以台灣及越南為主。

台商

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