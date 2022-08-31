台北豪宅漲幅居亞洲第3名 專家曝豪宅市場走向新階段

「信義聯勤」為北市大安區指標豪宅，示意圖。記者朱曼寧／攝影 國際地產顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）今（31）日發表2022年第2季全球豪宅指數，全球豪宅平均有7.5%的年漲幅，但比起第1季的10%略有下降，顯見進入升息循環之後，豪宅市場漲勢連兩季走軟，台北豪宅第2季年增8.6%，位居亞洲第三、全球第16名，專家指出，台北第2季豪宅市場量跌價漲，主因為預售新案少、建商惜售庫存、市場選擇少，下半年將走向零星個案表現的新階段。

報告指出，全球主要的45個城市有39個呈現價格上揚趨勢，僅6城市下跌，其中，杜拜以64.8%的驚人成長率蟬聯榜首，已是2021年第4季以來三連霸，美國的邁阿密、洛杉磯、舊金山則維持兩成以上的漲幅，分居第二到四名；馬尼拉、吉隆坡、雅加達、廣州、法蘭克福、威靈頓則為負成長。

台北豪宅第2季年增8.6%，僅次於首爾的20.9%及東京的10.2%，位列亞洲第三，全球排名第16，較上季略降一名。疫情的衝擊使東亞之外的亞洲市場表現低迷，上季負成長的城市全在亞洲，但在第2季開始略有好轉，除跌勢收斂之外，曼谷及深圳更由黑翻紅，深圳甚至出現一日完銷的「日光盤」個案，與當地慘澹住宅市場形成強烈對比。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣第2季豪宅市場「量跌價漲」，成交量及件數都是三年來新低，與去年同季相比總交易金額跌幅逾35%，但單價卻反而逆勢上升，有三原因。

首先，上半年預售新案開案少，建商亦傾向邊建邊售或先建後售，以提早鎖定營建成本，避免承擔成本持續上升的風險。

其次，成屋市場的豪宅餘屋逐漸去化完畢，建商看好稀少性及增值潛力，惜售庫存，供給面疲弱。

第三，市場上選擇相對減少，部分需求轉向二手市場尋找物件，衝高中古豪宅行情。

上述原因導致第2季豪宅交易量雖衰退，但平均單價卻創下近年同期新高，像是潤泰敦峰頂樓戶賣出每坪240萬創個案紀錄、信義聯勤5月每坪260萬元的成交不但是第2季最高單價，亦是該案第三高售價，甚至屋齡已有16年的大直代官山，時隔6年亦於6月衝破200萬單價大關。

黃舒衛分析，第3季之後由於台海緊張、海外旅遊回溫，過往兩年因疫情而回台、留台的豪宅購買潮開始觀望，再加上國內新、舊物件供給量縮，推、拉之間，預期加速部分買盤轉向國際市場，甚至中南部市場，尋找避險或投資標的，下半年台北豪宅市場將走向零星個案表現的新階段。

至於降溫最劇烈、上下兩季年增率下滑最多的城市分別為奧克蘭、威靈頓及多倫多，年增率分別下跌16.6、13.3、10.2個百分點。震盪最大的前兩名皆位於紐西蘭，主要是因為市場供給增加、利率上漲，再加上放貸趨嚴、取消貸款利息作為應納稅額的減項等政策調整，壓縮買氣。第2季房市出現11年來首度跌勢，豪宅市場亦受牽連，近六月成長率更是由正轉負。