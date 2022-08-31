公館夜市商圈GO環保 自備環保容器消費打卡送購物金

落實源頭減量，鼓勵民眾減少使用一次性餐具，台北市環保局自明（1）日起至10月31日，於公館夜市商圈辦理「自備循環杯或環保容器 消費打卡送購物金」活動，鼓勵民眾外出自備環保容器，或可借用台北循環杯消費，透過消費行為的改變落實減碳綠生活，預估活動期間可減少約1萬8,000個一次性容器(餐具)。

環保局指出，外送、外帶已成為民眾日常，卻也造成一次性餐具用量爆增，今(2022)年度擇定公館夜市及商圈舉辦自備環保容器或借用台北循環杯消費打卡送購物金活動。民眾於活動期間至公館夜市商圈消費外帶，使用循環杯或自備環保容器盛裝食物，拍下與店家之合影，再上傳照片至Facebook或Instagram公開貼文打卡，並加入指定hashtags「#公館夜市商圈GO環保」、「#自備環保容器或循環杯送購物金」，在消費當日回傳截圖或貼文連結至「公館夜市商圈GO環保」LINE@官方帳號(ID:@874fetzf)，經確認無誤後，一週內會透過LINE訊息提供超商購物金25元兌換資訊給民眾（7-ELEVEN、全家便利商店，二選一）。每個LINE帳號每日限兌換五次，活動期間兌換上限為50次。

環保局呼籲，因應國際減碳減廢趨勢，民眾外出飲食可自備環保容器且購買食物不索取一次性餐具，落實源頭減量、減廢，養成淨零綠生活，從日常生活行為中具體減碳、減廢，一齊努力邁向零碳台北。