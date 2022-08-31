2022中區懷舊盛會系列活動開跑 全力振興地方商圈經濟

近年疫情侵擾，地方商圈經濟深受影響，台中市政府為振興中區商圈經濟，特別集結自由路、電子街、繼光街商圈店家資源，將於9月8日至9月29日舉辦「2022中區懷舊盛會-餅持真心」系列活動，透過實境解謎遊戲、呷餅體驗、懷舊市集等活動串聯中區景點，吸引民眾至中區玩樂、消費。

系列活動於今日起開放報名，並由「太陽餅一條街」之稱的自由路商圈店家，為活動規劃活潑、熱情的「太陽餅舞表演秀」，揭開活動序幕。

經發局長張峯源表示，市府積極推動軌道經濟，自去年成功爭取經濟部補助款辦理「中港邱比特計畫」，今年再串聯自由路及天津路服飾商圈提報邱比特2.0計畫，成功核獲經濟部中小企業處111年度商圈街區營造競賽補助，及市府自籌經費共計1,000萬元挹注。

其中，自由路商圈位於鐵路(Train)與優化公車專用道(BRT)的交會點上，加上捷運(MRT)綠線的開通，及未來捷運藍線所構成的3T豐富交通資源，搭配中區深厚的歷史文化底蘊，並透過市府的系列活動導入及行銷，將能有效運用商圈特色與資源，發揮加乘效果，促進在地觀光與經濟效益。

自由路商圈主委王允伶表示，自由商圈坐落在台中車站及臺灣大道公車重要交會之處，商圈更是遊客到訪台中購買糕餅必到之處；再加上中區文化底蘊深厚，復古斑駁的街道充滿懷舊氛圍，周邊知名景點環繞引人入勝，非常期待此次活動能為中區帶入人潮與錢潮，助商圈店家營收回溫。

經發局說明，此次首波主打活動為「中區實境解謎遊戲」，活動報名人數限量500組，今(31)日起開放在Accupass平台網站免費報名。

凡報名成功，即可自9月8日起至指定店家領取實境解謎包(內含中區商圈店家抵用券100元)，活動持續至9月29日止，如全數完成破關後即贈活動專屬「呷餅聚樂部」禮盒，同場將加碼抽好禮，並祭出商圈好禮優惠及飲品兌換券，希望讓民眾能更認識中區商圈復古魅力。

經發局表示，為延續9月中秋節氛圍，系列活動第二波將接續於9月24日在台中火車站站前廣場辦理「餅持真心 懷舊市集」，當天將舉辦呷餅體驗，並搭配中區懷舊市集、特色舞蹈表演、好禮摸彩等精彩節目。

而呷餅體驗自9月8日起，開放在Accupass平台網站免費報名，將提供自由路商圈6間糕餅名店及茶飲店家共同推出「呷餅聚樂部」禮盒，供民眾吃好餅，希望藉此吸引人潮來中區商圈遊玩。

另為使民眾進店體驗不一樣的吃餅文化，也將於10月在部分會員店家內，分別試辦餅道活動初體驗，讓民眾感受店家款待、好禮精神。

經發局補充說明，為增加此次系列活動資訊、中區商圈店家資訊的曝光度，將結合BRT公車廣告及捷運站互動屏幕進行宣傳，另與插畫家共同行銷宣傳中區商圈，進行篇幅高達50%介紹中區的創作漫畫。