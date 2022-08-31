H2U永悅健康宣布正式啟動新一輪募資與海外佈局計畫

台灣數位健康第一品牌永悅健康股份有限公司（以下簡稱 H2U）今年捷報連連，年初甫完成由鴻準精密(2354)領投的首輪募資，旋又延攬深具醫療產業商務洞見的台灣麥肯錫副董事合夥人杜君哲為營運長。今日杜君哲於台灣年度新創盛會SparkLabs Taipei Demoday 宣布啟動 H2U 新一輪募資規劃，將以 M&A 為核心，拓展全球布局。H2U 海外市場將進軍日本與馬來西亞，日前已與日本前三大商社之一簽訂全球合作備忘錄、另也與馬來西亞夏普達成策略合作共識；於台灣市場則宣布將同步完成iFit 愛瘦身與 ECFIT 部分業務收購。

H2U 為台灣最大數位健康服務平台，旗下擁有年服務 120 萬人次的「伊克希曼健檢平台」、超過 250 間企業客戶的員工健康服務「H2U eXpert」、全台網路流量第一的健康媒

體《早安健康》與國內最大運動社群《運動筆記》，並於 2019 年獲選為 IFAH (International Forum on Advancements in Healthcare) 全球前 50 大數位健康照護公司。H2U 營運長杜君哲表示：「H2U 目標是建立創新數位健康生態圈、走向國際，成為全球華人數位健康第一品牌。」。

海外佈局是 H2U 下半年的重點，執行長陳俊嘉表示：「今年六月我們很榮幸與日本前三大商社之一簽訂合作備忘錄，透過他們的健康事業群協助我們與全球相關健康單位進行策略洽談，雙方合作的共識很深且也很積極。」；而馬來西亞部分，H2U 八月中則受夏普邀請，前往當地參與年度健康生態圈盛會，有機會將產品與服務透過代理進入當地市場。

在台灣市場方面，H2U 則宣布於 9 月 1 日起以部分業務收購模式對臺灣最大瘦身社群iFit（艾絲資訊股份有限公司）與 ECFIT（英特泰斗股份有限公司）進行相關業務及資產收購，包含既有會員、客戶、員工、產品等都將無縫轉移至 H2U 旗下，確保會員服務與營運不受影響。「iFit 愛瘦身」品牌成立屆滿十週年，深耕台灣市場，擁有百萬名網站與社群會員，為全台最大瘦身社群，故 H2U 相當重視本次收購，特委任德勤財務顧問與元亨法律事務所進行詳盡調查，力求所有程序與行政流程均無瑕疵。H2U 計畫於收購完成後進行會員整合，並啟動品牌重造，呈現嶄新 iFit 形象，並承諾將善盡企業責任照顧 iFit現有員工，包含延續服務年資、主動保障 iFit 原有員工福利。

關於 H2U 永悅健康 https://www.h2u.ioH2U 於 2013 年成立，以百萬員工的健康照護經驗，打造企業健康服務平台，並於 2019 年獲選為 IFAH(International Forum on Advancements in Healthcare) 全球前 50 大數位健康照護公司。H2U 企業健康服務平台以符合法規，提供企業健康管理服務、健康衛教知識、健檢平台服務、運動健促服務、防疫管理平台等，提供多元且最適化之員工健康福利，協助企業累積健康資產與影響力。「伊克希曼健檢平台」已佔 70%健檢資訊平台市場、年服務 120 萬人次；「H2U eXpert」企業健康服務超過兩百五十間企業。旗下子公司包括：全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》與國內最大運動社群《運動筆記》。H2U 已躍升成為國內最大數位健康服務平台。