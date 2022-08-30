訂購16架波音客機 華航重申：政府完全尊重專業評估

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月中訪台時，表達希望台灣能採購24架波音787客機，而華航於今日召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機，不禁引發外界聯想。

華航晚間回應，購機完全是秉持公司利益考量，且謹慎研究相關技術條件及商業條件，並強調政府完全尊重華航專業評估決策。也說明本來就有客機汰換計畫在進行，不過因疫情暫緩評估，去年9月才重啟評選，是經長時間縝密評估，遴選符合企業發展最大效益的最適機型。

華航說，這批波音787-9客機，將搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力。該機型不論在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢，能帶給旅客優質搭乘體驗；且燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，優化成本結構，也將是華航邁向2050淨零碳排的一大助力。

朝陽科大飛航系主任盧衍良則認為，航空公司機隊規劃是一門藝術，考量的層面會因各公司取捨而有不同，很難有對錯之分，國籍航空多年前便有引進787系列機種的先例，因此，未來國內新機引進的民航局5階段驗證，應該有望順利許多。

盧衍良說，華航目前尚無787系列的維護能量，公司端要有後勤維護的配套措施；且有別於空巴體系的組員轉訓機制，787客機的引進也將牽動公司飛航組員的配套規劃，都是未來華航要面對的課題。

盧衍良進一步分析說，787客機的特色就是使用大量複材，大幅降低機身重量，對於公司燃油成本會有一定效益，進而在操作成本上可以有較好的發揮，進而在公司航網上發揮較大酬載能力，對於創造公司營收也有助益，而且屬於全新世代的機種，市場的接受度也較高。