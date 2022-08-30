永昕總座：合作夥伴SCD廠眼藥年底申請日本藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕（4726）今（30）日召開線上法說會，總經理陳佩君表示，永昕的GMP二廠今年第3季已開始接單，而永昕目前的CDMO（委託開發暨生產）客戶中，已有兩項藥品已進入臨床三期，首先是韓國眼藥大廠SCD的黃斑部病變藥物Eylea，預計今年底申請日本藥證，力拚明年取證；另一項日本藥品也計畫明年底申請日本藥證。

永昕是國內唯㇐專注CDMO服務的公司，今年前七月營收3.88億元，年減8.02%。陳佩君表示，永昕原訂今年營收成長兩成，但是受到疫情影響，今年營收成長目標恐會下修至與去年持平、或小幅成長。不過，隨著新產能的開出與接單的成長，永昕並不擔心未來的營運表現。

陳佩君表示，永昕的GMP二廠，哺乳細胞生產線今年第3季已可開始接單，充填線的部份預計2024年第1季可開始接單。永昕目前有兩項藥品已進入臨床三期，首先是韓國眼藥大廠SCD的黃斑部病變藥物Eylea，預計今年底申請日本藥證，力拚明年取證；另一項日本藥品也計畫明年底申請日本藥證。

此外，永昕今年7月獲得日本知名藥廠JCR Pharmaceuticals，以每股32.5元，合計13.65億元取得20.48%股權，JCR成為最大單一股東，略高於晟德的20.46%。陳佩君表示，JCR目前有三個專案與永昕合作，其中一項是臨床後期的藥品。由於JCR未來將更專注於罕見疾病、重組蛋白、再生醫療、細胞與基因治療的開發，後續將把更多開發與生產製程委外，永昕勢必將成為JCI的重要合作夥伴。

陳佩君表示，永昕在未來CDMO的發展重心，將更側重在ADC（抗體偶聯藥物）與異體細胞治療市場。相較於傳統生物藥，這些新興生物藥的製程更複雜，具更佳療效，需要的生產體積較小，因此永昕在發展CDMO業務時，對於「D（發展）」的重視程度將更勝於「M（製造）」的部份。

她強調，永昕希望擁有前端研發與開發能力、並搭配適量化的生產規模以建立技術障礙，開發利基市場為營運目標，而不是靠大資本、大廠房，以大量及多批次生產、降低生產成本為營運目標。

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