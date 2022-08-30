航空專家：華航購機被政治化是難以承受之痛

華航買進波音新機，再度引起市場各種揣測，不少人解讀為美方施壓得逞?國內的航空專家則認為，航空公司機隊規劃是一門藝術，考量的層面會因各公司航線布局規劃取捨而有不同，一定要把事件政治化，對於華航來說是很難以承受之痛。

業內人士說，目前787-9跟787-10在全球已賣出1,400架以上，包括美國聯合、日本全日空、澳航、新航、德國漢莎、大韓等，多達60家航空公司在使用，連長榮航空也是用家之一；反觀，空巴的A330neo機型僅賣出300多架，買家不到30家。

國內航空專家指出，這款機型在市場上普遍公認有三大優勢，首先是省油效益，其次，亞洲區修護方便度佳，第三客、貨量的載運能力。

回想多年前華航採購A350時，許多人也是批評華航買A350飛機有問題；但以現在A350在市場上的表現及好口碑，華航採購以後多家航空業者都跟著買，日前星宇航空也是選擇採買A350-900；以現在市場的評價來看A350採購案，當時華航是買對機型，不過當初專業判斷選擇買A350的團隊也被批評質疑。

國內的航空專家之一的朝陽科大飛航系主任盧衍良，國籍航空多年前便有引進787-9與787-10的先例，因此，未來國內新機引進的民航局五階段驗證，應該有望順利許多。如能在公司航網上發揮較大酬載能力，對於創造營收也正面助益，由於是全新世代的機種，市場的接受度高。

大致來說，機隊規劃需考量公司航線網絡的需求、後勤維護能量是否足以銜接或需重新建置、市場的需求與接受度、飛航組員培訓與銜接性、未來營運操作成本、載客載貨的酬載能力、飛機性能與公司布局規劃之連結性等，因此規劃過程勢必有諸多取捨問題。

787使用大量複材，因此大幅降低機身重量，對於華航燃油成本會有一定效益，進而在操作成本上可以有較好的發揮。

盧衍良進一步表示，由於華航目前尚無787系列的維護能量，未來如何做後勤維護公司端勢將有所配套，787的引進也會牽動華航飛航組員的配套規劃，也是公司未來因應的新課題。對於公司的效益可能也需要從長遠的角度評估較為準確，大洋洲的中長程航線或是較短程的區域航線，或許都是787以台灣為基地合宜的配置角色。