永冠-KY泰國新廠動土 將成東南亞生產重心

鑄件大廠永冠-KY（1589）今（30）日宣布，永冠集團泰國新廠舉行動土典禮，由執行長徐清雄專程前往主持，永冠-KY表示，該公司泰國廠第一階段投資金額27億泰銖、年產能達4.5萬噸，未來將作為永冠東南亞生產基地。

集團執行長徐清雄表示，藉由東南亞新興市場快速發展的良好機遇，以及泰國政府提供多項鼓勵投資優惠等政策，促使公司在今年加速投資建設計畫，期待迎接疫情結束後的經濟反彈，並布局下個世代技術所需要的新契機。

泰國廠投產後，可補足永冠集團於東南亞及印度在中大型鑄件產能上的空白，並可供貨給汽車、模具機，陸上風電等多種產業，所涉及的產品包含注塑機、陸域風機，機器人相關及電動車等產品。

永冠泰國新廠第一期總投資金額泰銖27億元，年產能為4.5萬噸。未來規劃分多期配合上下游供應鏈整合、增加精密加工及功能性塗裝等製程，以高效能的垂直整合來優化供應鏈資源，控制成本以期提高客戶滿意度。未來可與臺灣台中港廠等其它地區相互配合，利用產品線互補策略來增加客戶的黏著度以及產業滲透率。

永冠泰國廠將作為東南亞區的重要供應鏈樞紐，除供應泰國當地市場外，也計畫外銷東南亞、印度及歐美市場，以期達成立足泰國放眼世界的目標，並朝向「成為全球金屬二次加工服務業標竿」的集團願景而努力。

永冠集團為全球主要風力發電機、注塑機、工具機、產業機械等設備廠之首要鑄件供應商，除了流程體系皆符合國際標準外，也導入並採用同業最先進的冶金及製程技術，提供客戶品質優良且交期穩定的產品。永冠集團憑藉著領先同業的生產規模、深入細節的鑄造工藝、結合強大的製程垂直整合能力，致力於追求優於同業的營收能力與亮眼的獲利成長。