萬雙鞋款990元起 日曜天地零碼鞋清倉會9月2日開搶

日曜天地一年一度「零碼鞋清倉會」，將於9月2日至26日登場，被譽為「灰姑娘盛典」的零碼鞋特賣，蒐羅2022年最夯潮鞋共50大品牌、萬雙鞋款，品牌最豐富、貨量最齊全、價差最有感。

此外，適逢中秋連假到來，9月9日至11日連假三天，至日曜天地全館當日累計消費滿3,000元，就送200元抵用券，不論是開學、或是出外踏青，絕不能錯過汰舊換新好時機。

日曜天地提到，「零碼鞋清倉會」集結人氣品牌如SKECHERS、BIRKENSTOCK、native、New balance、adidas、Timberland等50大運動休閒名牌，萬雙鞋款全面990元起。

9月9日至11日中秋連假三天，全館當日累計消費滿3,000元，就送200元抵用券。此外，至日曜天地官方粉絲團指定文章底下留言，可領取序號，於9月2日檔期開打當天，參加限時3小時的首購會活動。

日曜天地強調，「零碼鞋清倉會」在物價上漲時代，推出鞋款千元有找的價格超級划算，此次400坪特賣活動現場鞋款應有盡有，從都市百搭的清新涼拖鞋、都會運動必備的潮流布鞋、百變造型的趣味童鞋、到街頭風潮的時尚軍靴通通有，款式齊全、貨量最足。

日曜天地這次也將精選各式鞋款上架至網路販售，同樣給出超優惠價格，讓無法前往現場的民眾，也能將命定鞋款下單帶回家(線上購物網址：https://bit.ly/3pPQwJZ)。

日曜天地補充說明，9月2日首日上午10點30分至下午1點30分，限時舉辦零碼鞋封館首購會，至日曜天地粉絲專頁https://bit.ly/3Tp2GqH留言領序號，當日即可驗證入場。

活動訊息一出，官方粉絲團活動影片上架兩天已破13萬人觀看，網友紛紛敲碗「我要報名！」，日曜天地樂觀預期，開打首日就能衝破千人至館內搶購。

此外，為歡慶年度零碼鞋盛事，日曜天地於開打首日，將加碼舉辦「一元也能買！用零錢將零碼鞋帶回家！」活動，準備6雙時下超夯鞋款，包括NIKE、adidas、native、BIRKENSTOCK、New balance、SKECHERS等品牌鞋，現場1元起標，當日排隊前50名即可報名，預料將進一步炒熱買氣、增加話題性。