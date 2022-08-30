華航夢幻機來了！宣布砸1,382億買16架波音787-9客機

華航（2610）新機型採購案花落波音，董事會今（30）日公告，購買美國波音，每架的交易金額不超過美金2.88億元，交易總金額不超過美金46.08億元，折算台幣約1382億元。

華航的區域線要在2027年陸續淘汰，所以華航勢必要選購一款適合華航區域線的廣體機來替換，今年初就持續在評估全球兩大知名飛機製商空巴、波音適合華航的機型，最後董事會決議，波音的787-9客機較適合華航的營運策略。

華航客機布局的的部分，區域線的窄體機321共有25架要進來，以前的738也有25架，陸續汰換後，現在是19架，區域線的窄體機華航並沒有少，還有5架的選擇權可以使用 。

華航對於客運市場有很深的期許，機隊的規劃速度要更快，區域線的廣體機A330現在剩下23架，今年還會再還一架 ，經過評估後，已經決定採購16架來進行新舊機型的汰換。

中華航空今 (30) 日召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機，搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力。華航陸續引進777-300ER、A350-900、A321neo等全新機隊，佈局整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線。新世代機隊全面上線，全力衝刺後疫情時代。

華航自2018年啟動新廣體客機汰換計畫，惟受新冠疫情影響，2020年暫緩評估；隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，2021年9月正式重啟評選及加速引進作業，並邀集納入外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型，符合企業發展最大效益。

波音787-9客機為旗艦級新世代產品，不論在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢。787客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，全新世代的客艙產品規劃，可帶給旅客優質搭乘體驗；且787-9客機在燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向2050淨零碳排的一大助力。

波音787-9客機可提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網；波音787-9客機載貨能力也很優異，腹艙可容納36個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。