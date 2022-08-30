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2022年米其林餐廳揭曉 這條路最多星星

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
最多米其林餐廳的路段為樂群三路，示意圖。記者朱曼寧／攝影
最多米其林餐廳的路段為樂群三路，示意圖。記者朱曼寧／攝影

米其林公布獲選餐廳名單，其中有5間隸屬五星飯店內，其餘皆是街邊店型態，若以區域來分，台北市中山區有13間，大安區8間，若以商圈來看，以大直商圈最夯，共有6間餐廳入選，最多米其林餐廳的路段，仍是由樂群三路蟬聯，可謂是最無敵的「米其林星星路」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳評鑑標準五大準則，分別是食材準備程度、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準(主廚所想表達的理念)、是否物有所值，以及用餐體驗與烹飪水準的一致性。

另一方面，因為得面面俱到，所需要的資源和廚師創意功力頗高，其中有5間飯店都隸屬於五星飯店，包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE、天香樓，文華東方的雅閣等都有足夠的硬體和服務水準做後盾。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

以台北市來說，中山區可謂是米其林最熱區，其中大直商圈樂群三路最夯，Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排星級名單。

張旭嵐指出，樂群三路位於大直美麗華商圈周邊，住宅交易單價90~100萬左右，商業密度高，且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又有西華富邦等水岸豪宅，屬於富豪生活圈，有十足消費實力，頗能支撐這些餐廳的高消費市場，也讓大直成為米其林餐廳最大商圈。

而晶華和晴光商圈，因日本觀光客多，因此也是不少道地日式料理聚集地，就算擠身巷弄也更顯風味。

今年台中名列米其林榜單的餐廳共有5間，其中緊鄰七期的單元二，就有兩家餐廳進榜，包括摘下2顆星的JL Studio，以及從西區美術館園道搬遷至此的鹽之華法式餐廳；而七期本身也有Forchetta擠進榜單；另外資深美食商圈的西區公益路，還有科博館育德園道，亦各有1間餐廳入榜。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，有2間餐廳進榜的單元二，因緊鄰消費力強的七期市政中心，商機豐沛，但租賃成本與七期、公益路等資深美食商圈相比較為親民；加上重劃區處於發展階段，適合建置大型餐廳的土地供給較豐，所以近年不少餐廳在單元二設立據點，使單元二快速崛起，躋身台中市的指標美食商圈之林，尤其是公益路二段、益豐路四段一帶，如今已成為名店薈萃的餐飲聚落，表現不遜於七期、勤美草悟道、西區美術館等前輩。

米其林 美術館 重劃區

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